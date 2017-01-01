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    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді

    • Сьогодні, 21:06
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    Деякі «леді» закінчили святкування задовго до того, як воно завершилося офіційно, і зовсім у «цікавому» вигляді

    У містечку Ейнтрі неподалік від Ліверпуля у Великобританії відбувся щорічний «Ladies Day»- День леді.

    За традицією, в цей день жінки одягають свої найкращі вбрання, збираються на скачках Grand National, вболівають за улюблених спортсменів і влаштовують вечірку.

    Теоретично, жінки повинні надихати жокеїв на успіх у змаганнях.

    Однак деякі «леді» закінчили святкування задовго до того, як воно завершилося офіційно, і зовсім у «цікавому» вигляді.

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    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
    Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді

    Джерело: Обозреватель

    Великобританія алкоголь алкогольне сп'яніння
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