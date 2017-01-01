Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді

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Деякі «леді» закінчили святкування задовго до того, як воно завершилося офіційно, і зовсім у «цікавому» вигляді

У містечку Ейнтрі неподалік від Ліверпуля у Великобританії відбувся щорічний «Ladies Day»- День леді.

За традицією, в цей день жінки одягають свої найкращі вбрання, збираються на скачках Grand National, вболівають за улюблених спортсменів і влаштовують вечірку.

Теоретично, жінки повинні надихати жокеїв на успіх у змаганнях.

Однак деякі «леді» закінчили святкування задовго до того, як воно завершилося офіційно, і зовсім у «цікавому» вигляді.

Джерело: Обозреватель