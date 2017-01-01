Багато алкоголю та п'яних дівчат. Як британські пані відзначили День леді
- Сьогодні, 21:06
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Деякі «леді» закінчили святкування задовго до того, як воно завершилося офіційно, і зовсім у «цікавому» вигляді
У містечку Ейнтрі неподалік від Ліверпуля у Великобританії відбувся щорічний «Ladies Day»- День леді.
За традицією, в цей день жінки одягають свої найкращі вбрання, збираються на скачках Grand National, вболівають за улюблених спортсменів і влаштовують вечірку.
Теоретично, жінки повинні надихати жокеїв на успіх у змаганнях.
Однак деякі «леді» закінчили святкування задовго до того, як воно завершилося офіційно, і зовсім у «цікавому» вигляді.
Джерело: Обозреватель