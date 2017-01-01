Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
- Сьогодні, 12:00
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Плем'я Yolngu австралійських аборигенів не дозволяє чужакам входити на території своєї резервації
Туди можна потрапити тільки за спеціальним запрошенням. Одним з тих, кому це вдалося, був фотограф агентства Рейтер Девід Грей.
Він спостерігав за життям корінних австралійців і супроводжував їх під час знаменитого полювання на крокодилів.
Повсякденне життя австралійських аборигенів в об'єктиві Девіда Грея.
Аборигени із племені Yolngu є корінними жителями Австралії і народом з найстарішими традиціями на континенті. Зустріти їх можна в основному на території Арнем-Ленда - півострова, розташованого на півночі країни між Тиморським і Арафутськьм морями і затокою Карпентарія.
Джерело: telegraf.com.ua