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    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів

    • Сьогодні, 12:00
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    Плем'я Yolngu австралійських аборигенів не дозволяє чужакам входити на території своєї резервації

    Туди можна потрапити тільки за спеціальним запрошенням. Одним з тих, кому це вдалося, був фотограф агентства Рейтер Девід Грей.

    Він спостерігав за життям корінних австралійців і супроводжував їх під час знаменитого полювання на крокодилів.

    Повсякденне життя австралійських аборигенів в об'єктиві Девіда Грея.

    Аборигени із племені Yolngu є корінними жителями Австралії і народом з найстарішими традиціями на континенті. Зустріти їх можна в основному на території Арнем-Ленда - півострова, розташованого на півночі країни між Тиморським і Арафутськьм морями і затокою Карпентарія.

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    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Корінні жителі також полюють на буйволів, м'ясо яких є одним з інгредієнтів їх традиційної кухні. На фото: аборигени несуть в машину відрізану ногу застреленого буйвола ..
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Однією з традицій корінного населення Австралії є полювання на крокодилів. Нині жителі Арнем-Ленду мають право вбивати рептилія тільки для власних потреб. Продавати їх заборонено.
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів
    Це вам не в офісі сидіти. Як виглядає повсякденне життя австралійських аборигенів

    Джерело: telegraf.com.ua

    Австралія фотограф
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