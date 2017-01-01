До та після. Як виглядає австралійка, яка за рік втратила 90 кілограмів ваги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Перед своїм 21-им днем народження я задумалася та зрозуміла. Якщо зараз я важу 157 кг, то що зі мною стане через десять років?» - сказала Дженніфер Огнеровскі з Сіднею

Студентка юридичного факультету страждала від занепаду сил, низької самооцінки та постійно ховалася вдома. За рік дівчина скинула 90 кг. Австралійка каже, що відчуває та виглядає краще, ніж будь-коли в житті.

Харчування Дженніфер не було жахливим, але вона зовсім не займалася спортом. Апетит продовжував зростати.

«Я їла багато вуглеводів та постійно була голодна. Не могла витримати двох годин без їжі. Кожен день у мене було три основних прийоми їжі. Між ними були перекуси. Мені дуже подобалися жирні страви. З урахуванням стресу під час навчання та поїздок за кермом, в університет мені було простіше взяти з собою щось швидке та просте. Ввечері я поверталася додому і нічого не робила», - розповіла студентка.

Спочатку змінила раціон. Велика кількість білків та овочів, мало вуглеводів. Це допомогло їй схуднути на 15 кг. Далі звернулася до хірурга, щоб зробити рукавну резекцію шлунка. Після операції повністю змінила раціон та змушена була заново вчитися харчуватися.

За словами Дженніфер, спочатку було дуже важко. Це позначилося на її настрої та емоційному стані. Аби швидше пристосуватися, звернулася за порадою до дієтолога. Через п'ять з половиною місяців після операції Дженніфер скинула 57 кг.

Згодом почала відвідувати кардіотренування у спортзалі двічі на день. Щоб прибрати надлишки шкіри, зробила ще дві операції.

Сьогодні Огнеровскі важить 67 кг. Розмір її одягу скоротився з 28-го до 8-го. Знову займається фітнесом, відновившись після операції. Веде власну сторінку у соцмережі Instagram та ділиться власними секретами. Надихає інших на кардинальні зміни. Має 31 тис. підписчиків. Не соромиться показувати себе до та після схуднення.

Джерело: Gazeta.ua