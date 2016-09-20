Фото крижаної Одеси: гарно, але дуже небезпечно

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Думская

Через негоду падають люди, ламаються обважнілі гілки дерев, обриваються проводи

Одесу заливає крижаною глазур'ю: дрібний дощ при нульовій температурі миттєво перетворюється на тонкий крижаний шар і вкриває все, від асфальту до одягу перехожих.

За інформацією видання, через негоду люди падають (до травмпунктів звернулося вже 80 осіб), ламаються обважнілі гілки дерев, обриваються проводи. Процес утворення льоду триватиме до 20:00, обіцяють у Гідрометцентрі. Потім почнеться снігопад.

Двірники працюють від раннього ранку, але посипати всі доріжки і тротуари піском комунальники не встигають.

Нагадаємо, через негоду внаслідок несприятливих погодних умов у кількох районах Одеської області немає електропостачання. Без світла залишилось 54 населених пункти Одещини. Як повідомляється на сайті «Одесаобленерго», найбільше аварійних відключень у Білгород-Дністровському районі (13 відключень). Частково без світла залишився сам райцентр, селища Затока, Старокозаче, Широке, Олексіївка.