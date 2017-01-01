  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників

    • Сьогодні, 19:58
    • Розсилка

    «Бог з ним, що вони криворукі, але вони ще й настільки ж розумні, наскільки криворукі»

    Користувачі соцмережі Facebook кепкують над ремонтом дитячого майданчика та прибудинкових територій, який виконали комунальні служби столиці. Про це йдеться у спільноті «Рагу.лі».

    Зокрема, висміюють рубрику «До-після» на сайті Київської міськадміністрації. Там комунальні служби викладають фотозвіти про відремонтовані дитячі майданчики, східці біля під'їзду, впорядкування зливостоків і прибирання сміття у всьому місті. 

    Учасників спільноти вразили масштаби робіт.

    «Бог з ним, що вони криворукі, але вони ще й настільки ж розумні, наскільки криворукі, бо звітують про свої покращення у картинках, які щонайменше відкривають двері у всі 9 кіл пекла, або якщо без лірики — у нашу веселу дійсність. Без сліз не глянеш», - йдеться в публікації.

    Нагадаємо, сьогодні столичні комунальники відмивали від фарби пам'ятник Володимиру Великому.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників
    Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників

    Джерело: Gazeta.ua

    ЖКГ Київ сміття благоустрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ