Київське покращення. Як у соцмережі висміюють фотозвіт комунальників

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«Бог з ним, що вони криворукі, але вони ще й настільки ж розумні, наскільки криворукі»

Користувачі соцмережі Facebook кепкують над ремонтом дитячого майданчика та прибудинкових територій, який виконали комунальні служби столиці. Про це йдеться у спільноті «Рагу.лі».

Зокрема, висміюють рубрику «До-після» на сайті Київської міськадміністрації. Там комунальні служби викладають фотозвіти про відремонтовані дитячі майданчики, східці біля під'їзду, впорядкування зливостоків і прибирання сміття у всьому місті.



Учасників спільноти вразили масштаби робіт.

«Бог з ним, що вони криворукі, але вони ще й настільки ж розумні, наскільки криворукі, бо звітують про свої покращення у картинках, які щонайменше відкривають двері у всі 9 кіл пекла, або якщо без лірики — у нашу веселу дійсність. Без сліз не глянеш», - йдеться в публікації.

Нагадаємо, сьогодні столичні комунальники відмивали від фарби пам'ятник Володимиру Великому.

Джерело: Gazeta.ua