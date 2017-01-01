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    Ласкаво просимо, мусульмани! Фоторепортаж з антитрампівських протестів у США

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    Протести у США
    Протести у США

    Антиміграційний указ Дональда Трампа викликав хаос у низці аеропортів США

    Протести проти заборони в'їзду для громадян семи мусульманських країн перекочували й на вулиці американських міст.

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    У міжнародному аеропорту імені Джорджа Даллеса поблизу столиці США Вашингтона опоненти Трампа вітають мусульман, які щойно прилетіли, - у сподіванні, що вони подолають в'їзну перевірку і опиняться на американській землі.
    Сім'я Кайли Разаві щойно прибула до США з Ірану. І тепер у аеропорту Сан-Франциско вона вимушена влаштовувати акцію проти антиміграційного указу Трампа. МЗС Ірану наказало своїм консульствам підтримати іранських громадян, які наразились на візові проблеми вже у США.
    «Дайте їм в'їхати!» - скандують протестувальники біля аеропорту Сан-Франциско. «Відайте нам їх, бідних» («Give us your poor»), - перефразована цитата з сонета «Новий колос» Емми Лазарус, вигравіруваного на фундаменті Статуї Свободи (в оригіналі: «Give me your tired, your poor, Your huddled masses»). Десятиліттями у США заклик допомоги нужденним вважався само собою зрозумілим.
    Ці демонстранти також звертаються до культурного спадку США. «Я була чужинкою в чужій країні» (анлійською: «I've been a stranger in a strange land»), - назва вірша Ріти Дав, популярної сучасної американської поетеси, і водночас алюзія на цитату з Біблії: «Я був чужинцем, і ви мене прийняли» (англійською: «I was a stranger and you welcomed me»).
    Молоді адвокати хапають свій шанс прямо в аеропортах - нових клієнтів чимало. Те, що указ Дональда Трампа можуть визнати антиконституційним, зрозуміли відразу чимало правників. Уже в неділю суд в Нью-Йорку частково обмежив його дію. Судді зупинили депортацію тих біженців, які уже перебувають у США.
    А ці протестувальники прийшли до Білого дому у Вашингтоні. І не з порожніми руками. Їхня пропозиція - замість тисяч мігрантів вислати з країни самого автора антиміграційного указу Дональда Трампа.
    Йому також довелось зачекати: Маздак Туткабоні - іранець. Він прибув у суботу до Бостона. Його візити до США - рутинні, бо як професор і володар «грін-карти» він викладає в одному з американських університетів. Тим не менш, його виокремили з пасажирів та піддали спеціальному контролю. Після тривалої процедури він таки вийшов на американську землю, де його щиро вітали демонстранти.
    Можливо, молитва доможе. У Бостоні жінки-мусульманки розгорнули свої молитовні килимки прямо в аеропорту.
    «Америка - країна іммігрантів». Напис на цьому плакаті - дуже простий. Але нагадує про важливу подію - проголошення у 1776 році Акту незалежності США та його принципи: США - це країна мігрантів, прихисток для переслідуваних та збіднілих з усього світу. До речі, одним з них у 1885 році був німець Фрідріх Трамп - дідусь чинного президента США.
    Зазвичай з цього місця у Нью-Йорку стартують туристичні тури до Статуї Свободи. Символічний майданчик для акції на підтримку «Liberty & Justice», тобто «свободи та справедливості».
    Ця дівчина, яка протестує в аеропорту Маямі, впевнена: мусульмани - також американці. Рішуче налаштована проти антиміграціного указу Трампа, вона сердечно вітає іммігрантів у своєму місті.
    Ласкаво просимо, мусульмани! Фоторепортаж з антитрампівських протестів у США

    Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 27 січня підписав указ про припинення програми прийому біженців на 120 днів, у тому числі сирійських на невизначений період.

    Указ передбачає заборону в'їзду до США громадян семи переважно мусульманських країн (Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану).

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    Парламент Іраку схвалив законопроект, що вводить заборону на в'їзд до країни громадян США.


    Джерело: Deutsche Welle

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