Ласкаво просимо, мусульмани! Фоторепортаж з антитрампівських протестів у США

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Протести у США

Антиміграційний указ Дональда Трампа викликав хаос у низці аеропортів США

Протести проти заборони в'їзду для громадян семи мусульманських країн перекочували й на вулиці американських міст.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 27 січня підписав указ про припинення програми прийому біженців на 120 днів, у тому числі сирійських на невизначений період.

Указ передбачає заборону в'їзду до США громадян семи переважно мусульманських країн (Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану).

Парламент Іраку схвалив законопроект, що вводить заборону на в'їзд до країни громадян США.





Джерело: Deutsche Welle