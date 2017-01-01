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    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії

    • Сьогодні, 12:06
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    Незважаючи на різноманітні перемир'я, бойові дії в Сирії тривають

    Більшість будівель в містах, в яких тривають бойові дії, зруйновано, практично щодня гинуть невинні люди і до врегулювання ситуації ще дуже далеко.

    Представляємо вашій увазі свіжу підбірку фотографій з Сирії, які були зроблені різними фотографами в березні цього року.

    Нагадаємо, в Дамаску, столиці Сирії 19 березня почалися бої, після того, як загони повстанців увійшли у район Джобар, що на північному сході столиці. Урядова авіація бомбардувала їхні позиції.

    Була також інформація, що до повстанських груп у наступі долучилися бойовики організації «Джебхат Фатах аш-Шам», яка раніше була пов'язана з «Аль-Каїдою».

    «Главком» також повідомляв, що в результаті двох окремих вибухів у столиці Сирії Дамаску, влаштованих смертниками, загинула щонайменше 31 людина та десятки зазнали поранень.

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    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії
    Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії

    Джерело: gogetnews.info

    Сирія війна Азія
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