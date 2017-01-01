Нові моторошні фотографії зруйнованої війною Сирії

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Незважаючи на різноманітні перемир'я, бойові дії в Сирії тривають

Більшість будівель в містах, в яких тривають бойові дії, зруйновано, практично щодня гинуть невинні люди і до врегулювання ситуації ще дуже далеко.

Представляємо вашій увазі свіжу підбірку фотографій з Сирії, які були зроблені різними фотографами в березні цього року.

Нагадаємо, в Дамаску, столиці Сирії 19 березня почалися бої, після того, як загони повстанців увійшли у район Джобар, що на північному сході столиці. Урядова авіація бомбардувала їхні позиції.

Була також інформація, що до повстанських груп у наступі долучилися бойовики організації «Джебхат Фатах аш-Шам», яка раніше була пов'язана з «Аль-Каїдою».

«Главком» також повідомляв, що в результаті двох окремих вибухів у столиці Сирії Дамаску, влаштованих смертниками, загинула щонайменше 31 людина та десятки зазнали поранень.

Джерело: gogetnews.info