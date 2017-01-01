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    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою

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    Барак Обама
    Барак Обама

    44-й президент Америки Барак Обама звернувся до країни з прощальною промовою

    Виголосити свою останню промову в статусі президента Барак Обама вирішив не просто з Білого дому, як робило багато його попередників, а з одного з найбільших у США конгрес-центрів у Чикаго, де він і його команда святкували успіх на виборах у листопаді 2008 року.

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    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою
    Президентські сльози. Як Обама виступав зі своєю прощальною промовою

    Спогади про той щасливий момент посилювалися музичним супроводом – президент вийшов на сцену під той самий акомпанемент, що і в ту переможну ніч – City of blinding lights («Місто сліпучих вогнів») групи U2.

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    Президента супроводжували дружина Мішель та їхня старша дочка Малія. Барак Обама залишить Білий дім 20 січня.

    Зазначимо, що одним із найемоційніших епізодів фінальної промови президента США Барака Обами стало висловлення ним вдячності дружині Мішель за її підтримку впродовж 25 років спільного життя.

    Джерело: Радіо Свобода

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