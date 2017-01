Обама пустив сльозу під час промови, коли звернувся до дружини

Обама змахував сльози і плакала в залі його дочка, поруч з матір'ю

Одним із найбільш емоційних епізодів фінальної промови президента США Барака Обами стало висловлення ним вдячності дружині Мішель за її підтримку впродовж 25-ти років спільного життя.

Цей момент відбувся на завершення виступу глави Білого дому в Чикаго. Його дружина Мішель і дочка Малія сиділи поруч з віце-президентом Джо Байденом і його дружиною.

Мішель Обама звернувся до дружини і в його очах блиснули сльози. Президент США сказав дружині, що протягом останніх 25 років, вона була для нього не лише дружиною та матір'ю його дітей, але і кращим другом.

Він підкреслив, що Мішель зробила Білий Дім місцем, що належить усім, і для нового покоління є зразок для наслідування.

«Ти прийняла роль, яку не обирала і виконувала її з витонченістю, з гумором», - сказав Обама, підкресливши, що саме завдяки його дружині Білий дім став для кожного будинком.

Він назвав її зразком для наслідування.

«Ти змусила мене пишатися. Ти змусила країну пишатися», - підкреслив Барак Обама під гучні оплески в залі.

Водночас, він зауважив, що відчуває гордість за своїх дітей – Малію і Сашу, які «стали двома дивовижними молодими жінками, розумними й красивими, але що більш важливо, добрими й дбайливими».

Обама змахував сльози і плакала в залі його дочка, поруч з матір'ю. Після закінчення промови, Обама тепло обійняв їх обох.

