Раз на сто років: місця на планеті, де сніг як диво

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Всесвітній день снігу - свято, яке щороку відзначається в передостаннє неділю січня з 2012 року за ініціативою Міжнародної федерації лижного спорту.

Особливо святково сніг виглядає в субтропіках - в південних країнах, де він випадає раз в сто років, сніговий покрив тримається зовсім недовго, але приносить радість і подив усім жителям.

У 2006 році сніг випав в Португалії, в 2007-му - в Аргентині, 2008 році - на півдні США (Луїзіані, Каліфорнії, Неваді) і в Іраку, в 2012-му - в Римі, коли через снігопад довелося на кілька днів закрити для відвідин Колізей і перевірити, яких збитків сніг завдав древньому будівлі.

У 2016-му світ був приголомшений світлинами засніженої Сахари, а ті, хто живе в Чорногорії, почали рік з обміну фотографіями засніжених пальм і заклякла Адріатичного моря. Нам на півночі хочеться, щоб скоріше настала весна і сніг розтанув, а жителям півдня він здається дивом.

Джерело: Газета.Ру