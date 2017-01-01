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    Раз на сто років: місця на планеті, де сніг як диво

    • Сьогодні, 15:27
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    Всесвітній день снігу - свято, яке щороку відзначається в передостаннє неділю січня з 2012 року за ініціативою Міжнародної федерації лижного спорту.

    Особливо святково сніг виглядає в субтропіках - в південних країнах, де він випадає раз в сто років, сніговий покрив тримається зовсім недовго, але приносить радість і подив усім жителям.

    У 2006 році сніг випав в Португалії, в 2007-му - в Аргентині, 2008 році - на півдні США (Луїзіані, Каліфорнії, Неваді) і в Іраку, в 2012-му - в Римі, коли через снігопад довелося на кілька днів закрити для відвідин Колізей і перевірити, яких збитків сніг завдав древньому будівлі.

    У 2016-му світ був приголомшений світлинами засніженої Сахари, а ті, хто живе в Чорногорії, почали рік з обміну фотографіями засніжених пальм і заклякла Адріатичного моря. Нам на півночі хочеться, щоб скоріше настала весна і сніг розтанув, а жителям півдня він здається дивом.

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    Японські макаки в зоопарку міста Саппоро, 2010 рік Фото: Issei Kato/Reuters
    Римський Колізей, 2012 рік Фото: Reuters
    Спліт, Хорватія, 2001 рік Фото: Reuters
    Амман, Йорданія, 2008 рік Фото: Muhammad Hamed/Reuters
    Артеміда, Греція, січень 2017 року Фото: Vassilis Triandafyllou/Reuters
    Біарріц, Франція, 1996 рік Фото: Reuters
    Китайські ченці після снігопаду, 2015 рік Фото: Reuters
    Панджер, Афганістан, 2015 рік Фото: Reuters
    Палестинці в Єрусалимі, 1998 рік Фото: Reuters
    Тайвань, 2004 рік Фото: Reuters
    Єрусалим, Ізраїль, 1998 рік Фото: Reuters
    Південнокорейські військові купаються в снігу, 2005 рік Фото: Reuters
    Майорка, Іспанія, 1999 рік Фото: Reuters
    Корсика, Франція, 2001 рік Фото: Jean-Paul Pelissier/Reuters
    Стамбул, Туреччина, 2015 рік Фото: Osman Orsal/Reuters
    Корсика, Франція, 1996 рік Фото: Reuters
    Мілан, 2006 рік Фото: Reuters
    Фото засніженої Сахари в 2016-м Фото: kbouchetata/facebook.com
    Вид з космосу на пустелю Сахара, 19 грудня 2016 року Фото: NASA
    Раз на сто років: місця на планеті, де сніг як диво

    Джерело: Газета.Ру

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