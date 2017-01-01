Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
- Сьогодні, 20:24
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Як виглядала столиця України в 1970-х роках
В спільноті Клуб Коренного Киевлянина розмістили фотографії Києва 1960-х років
«Романтичний Київ, 1970-х років», - йдеться в коментарі до фотографій.
Також варто звернути увагу на назви закладів, афіші та вивіски тих часів.
Майже на всіх з них ви побачите написи українською мовою.
Тож, як виглядав Київ в 1970-х роках?
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