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    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея

    • Сьогодні, 20:24
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    Як виглядала столиця України в 1970-х роках

    В спільноті Клуб Коренного Киевлянина розмістили фотографії Києва 1960-х років

    «Романтичний Київ, 1970-х років», - йдеться в коментарі до фотографій.

    Також варто звернути увагу на назви закладів, афіші та вивіски тих часів.

    Майже на всіх з них ви побачите написи українською мовою.

    Тож, як виглядав Київ в 1970-х роках?

    Дивіться також матеріал Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках

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    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея
    Романтичний Київ 1970-х років. Фотогалерея


    Київ
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