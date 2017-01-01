Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
- Сьогодні, 14:00
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Дружина президента США вбралась у світлий костюм, дружина нового президента Франції, Бріджит Трон'є обрала чорну міні-спідницню та блузу
Меланія Трамп разом з чоловіком президентом Америки Дональдом Трампом завітала до Брюсселю.
Перші леді країн-членів НАТО зустрілись у Роял Касл. Меланія Трамп традиційно вражала стилем. Дружина президента США вбралась у світлий костюм, який пізніше змінила на розкішну сукню.
Дружина нового президента Франції, Бріджит Трон'є, яку після інавгурації її чоловіка порівняни з Меланією Трамп, обрала чорну міні-спідницню та блузу. Доповнила образ дизайнерською сумкою.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, виступаючи під час саміту НАТО в Брюсселі заявив, що країни-члени альянсу витрачають недостатньо грошей на оборонний бюджет організації, що призводить до нових терактів.
Джерело: Gazeta.ua