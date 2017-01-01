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    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО

    • Сьогодні, 14:00
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    <span>Дружини президентів країн-учасниць НАТО</span>
    Дружини президентів країн-учасниць НАТО

    Дружина президента США вбралась у світлий костюм, дружина нового президента Франції, Бріджит Трон'є обрала чорну міні-спідницню та блузу

    Меланія Трамп разом з чоловіком президентом Америки Дональдом Трампом завітала до Брюсселю.

    Перші леді країн-членів НАТО зустрілись у Роял Касл. Меланія Трамп традиційно вражала стилем. Дружина президента США вбралась у світлий костюм, який пізніше змінила на розкішну сукню.

    Дружина нового президента Франції, Бріджит Трон'є, яку після інавгурації її чоловіка порівняни з Меланією Трамп, обрала чорну міні-спідницню та блузу. Доповнила образ дизайнерською сумкою.

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    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Меланія Трамп та дружини президентів країн-учасниць НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Меланія Трамп та Бріджит Торн'є
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Туфлі Меланії Трамп
    Бріджит Торн'є
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО
    Розкішна Меланія та елегантна Бріджит. Як пройшла зустріч перших леді країн-членів НАТО

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, виступаючи під час саміту НАТО в Брюсселі заявив, що країни-члени альянсу витрачають недостатньо грошей на оборонний бюджет організації, що призводить до нових терактів.

    Джерело: Gazeta.ua

    США НАТО Меланія Трамп
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