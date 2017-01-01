Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея

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Через лавини, викликані потужними снігопадами, в Афганістані та Пакистані загинуло щонайменше 106 людей

Одразу 53 загиблих - з одного села у провінції Нуристан, що на північному сході Афганістану.

Ще 13 людей загинули у Північному Пакистані, дев'ять з них - у місті Читрал.

У регіоні зруйновано десятки будинків. Багато потерпілих залишилося без даху над головою, а дехто застряг в автомобілях.

Рятувальникам не вдається дістатися до багатьох віддалених кишлаків через погану погоду і заблоковані снігом дороги.

Кілька лавин зійшло і на північ від афганської столиці. Головний міжнародний аеропорт Кабула закрито через сніг і льод на злітній смузі.

На шосе Кабул - Кандагар поліція і військові визволили близько 250 автомашин, що застрягли у снігових заметах.

Головну трасу, що зв'язує Кабул з північчю країни, перекрито у районі перевалу Саланг, де випало майже три метри снігу. Двоє водіїв на перевалі замерзли на смерть, ще десятки застрягли там без їжі і пального.

Синоптики попереджають, що погана погода в регіоні протримається ще кілька днів.