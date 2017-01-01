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    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея

    • Сьогодні, 12:30
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    Через лавини, викликані потужними снігопадами, в Афганістані та Пакистані загинуло щонайменше 106 людей

    Одразу 53 загиблих - з одного села у провінції Нуристан, що на північному сході Афганістану.

    Ще 13 людей загинули у Північному Пакистані, дев'ять з них - у місті Читрал.

    У регіоні зруйновано десятки будинків. Багато потерпілих залишилося без даху над головою, а дехто застряг в автомобілях.

    Рятувальникам не вдається дістатися до багатьох віддалених кишлаків через погану погоду і заблоковані снігом дороги.

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    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Снігопади паралізували Афганістан та Пакистан. Фотогалерея
    Фото: reuters

    Кілька лавин зійшло і на північ від афганської столиці. Головний міжнародний аеропорт Кабула закрито через сніг і льод на злітній смузі.

    На шосе Кабул - Кандагар поліція і військові визволили близько 250 автомашин, що застрягли у снігових заметах.

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    Головну трасу, що зв'язує Кабул з північчю країни, перекрито у районі перевалу Саланг, де випало майже три метри снігу. Двоє водіїв на перевалі замерзли на смерть, ще десятки застрягли там без їжі і пального.

    Синоптики попереджають, що погана погода в регіоні протримається ще кілька днів.

    Джерело: ВВС Україна
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