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    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії

    • Сьогодні, 11:08
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    У мережі опублікували підбірку неймовірних фотографій з видами Нової Зеландії

    Кілька місцевих фотографів зробили світлини на замовлення National Geographic.

    Нова Зеландія – держава в південно-західній частині Тихого океану, розташована на двох великих островах та приблизно 700 дрібніших островах.

    «Нову Зеландію часто називають «світовою столицею пригод». Для багатьох поїздка в країну є цікавим досвідом. Сюди потрібно їхати добре підготовленим, якщо хочете обійти всі ліси та гори країни. А краще резервувати житловий фургон, щоб поїхати на західні узбережжя Південного острова», – пише видання.

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    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії
    Світова столиця пригод. Добірка екстремальних фото з Нової Зеландії

    Джерело: Gazeta.ua

    Нова Зеландія
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