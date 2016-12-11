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    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька

    • Сьогодні, 20:16
    • Розсилка
    Окупований Донецьк
    Окупований Донецьк

    Як виглядає Донецьк на межі 2016 і 2017 років

    Сьогодні Донецьк вже не справляє враження мертвого міста, яке він справляв в 2014-2015 роках. У магазинах немає дефіциту товарів першої необхідності. Працюють бари, ресторани, клуби і бутіки. А на вулицях у центрі триває цілком звичайна мирне життя, яка завмирає лише з наближенням комендантської години.

    Проте, життя в Донецьку далеке від того, яким він жив в свій український період.

    І справа тут не тільки у відсутності повітряного та залізничного сполучення. У Донецьку відчувається серйозна економічна криза. Столиця Донбасу помітно збідніла. Завмерли будівництва. Майже повністю відсутня вулична реклама.

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    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
    Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька

    Не працюють автосалони і банки. Тут і там трапляються закриті мазгазини, які намагаються здати в оренду свої площі. Тільки орендарів на ці приміщення знайти практично неможливо.

    В першу чергу закрилися заклади, які пропонували дорогі товари і послуги. У мешканців міста більше немає грошей на європейські меблі і одяг відомих світових брендів.

    Джерело: Четвертая власть

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