Сюди прийшов «русский мир». Депресивні фотографії окупованого Донецька
- Сьогодні, 20:16
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Розсилка
Як виглядає Донецьк на межі 2016 і 2017 років
Сьогодні Донецьк вже не справляє враження мертвого міста, яке він справляв в 2014-2015 роках. У магазинах немає дефіциту товарів першої необхідності. Працюють бари, ресторани, клуби і бутіки. А на вулицях у центрі триває цілком звичайна мирне життя, яка завмирає лише з наближенням комендантської години.
Проте, життя в Донецьку далеке від того, яким він жив в свій український період.
І справа тут не тільки у відсутності повітряного та залізничного сполучення. У Донецьку відчувається серйозна економічна криза. Столиця Донбасу помітно збідніла. Завмерли будівництва. Майже повністю відсутня вулична реклама.
Не працюють автосалони і банки. Тут і там трапляються закриті мазгазини, які намагаються здати в оренду свої площі. Тільки орендарів на ці приміщення знайти практично неможливо.
В першу чергу закрилися заклади, які пропонували дорогі товари і послуги. У мешканців міста більше немає грошей на європейські меблі і одяг відомих світових брендів.
Джерело: Четвертая власть