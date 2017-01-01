  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році

    • Сьогодні, 12:42
    • Розсилка
    Барак Обама
    Барак Обама

    Цієї п'ятниці, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться одна з найбільш визначних подій для всієї країни - інавгурація наступного президента США Дональда Трампа

    Вона розпочинає нову сторінку в історії Америки. Сама офіційна частина триває лише кілька хвилин. Під час неї президент складає присягу та звертається до нації. Однак, повний перелік інавгураційних подій розтягується на три дні

    Варто зазначити, що поки ще чинний президент США Барак Обама вперше прийняв присягу і вступив на посаду нового глави Білого дому також 20 січня, але 2009 року.

    Тоді у церемонії інавгурації Обами у Вашингтоні взяли участь, за різними даними, від одного до двох мільйонів чоловік.

    1 з 44
    на весь екран згорнути
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році
    Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році

    Нагадаємо, більше 50 конгресменів від Демократичної партії США заявили про наміри пропустити інавгурацію обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

    Читайте також

    Читайте також
    Барак Обама Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ