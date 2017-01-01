Трампу є на кого рівнятися. Як проходила інавгурація Обами в 2009 році

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Барак Обама

Цієї п'ятниці, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться одна з найбільш визначних подій для всієї країни - інавгурація наступного президента США Дональда Трампа

Вона розпочинає нову сторінку в історії Америки. Сама офіційна частина триває лише кілька хвилин. Під час неї президент складає присягу та звертається до нації. Однак, повний перелік інавгураційних подій розтягується на три дні

Варто зазначити, що поки ще чинний президент США Барак Обама вперше прийняв присягу і вступив на посаду нового глави Білого дому також 20 січня, але 2009 року.

Тоді у церемонії інавгурації Обами у Вашингтоні взяли участь, за різними даними, від одного до двох мільйонів чоловік.

Нагадаємо, більше 50 конгресменів від Демократичної партії США заявили про наміри пропустити інавгурацію обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.