Інавгурацію Трампа планують пропустити більше 50 конгресменів США

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Конгресмени кажуть, що Трамп ображає Америку

Більше 50 конгресменів від Демократичної партії США заявили про наміри пропустити інавгурацію обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це повідомляє ABC News.

Згідно з повідомленням, багато конгресменів пояснили причину своєї відмови різкими виразами Трампа на адресу члена Конгресу Джона Льюїса після того, як Льюїс назвав Трампа «незаконним президентом».

Як зазначається, сам Джон Льюїс також має намір не приходити на інавгурацію.

Раніше повідомлялося, що інавгурацію Трампа бойкотуватимуть 24 конгресмени.

Нагадаємо, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. Республіканець зібрав на проведення церемонії рекордну суму грошей.