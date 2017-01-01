У Києві відбулася виставка унікальних ретроавтомобілів. Фотогалерея

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День відкритих дверей у Музеї транспорту

У Києві показали понад 120 ретроавтомобілів і автобусів. Відбувся День відкритих дверей у майбутньому музеї транспорту – реставраційному центрі КП «Київпастранс» на вулиці Виборзькій

Це перший захід на цьому майданчику цьогоріч. Його влаштували організатори фестивалю старовинної техніки OldСarLаnd, клуб технічної класики Old Car Service, проект «Кофейбус», КП «Київпастранс» і бренд одягу District.

На території майбутнього музею для відвідувачів відчинили два павільйони із технікою. В одному – громадський транспорт і вантажівки, в іншому – легковики.

Майже всі автобуси і тролейбуси були відкриті для відвідувачів. Серед них рідкісний автобус ЗіС-155, який випускали у 1949–1957 роках. Після Другої світової війни це був єдиний масовий автобус Радянського Союзу. Їх випустили 21 тис. Показали також перший тролейбус, що ходив Києвом, – МТБ 1949 року. Також у залі є рідкісні в Україні автобуси: французький Saviem S53M 1976 року випуску і чеський Karosa sl11 1978 року випуску. Крім цього, представили єдиний в Україні відреставрований з точністю до оригіналу ЛАЗ-697М «Турист» 1973 року випуску.

У другому залі – легкові автомобілі. Серед них багато збережених в єдиному екземплярі. Стоять «Чайки», «Волги», «Москвичі», «Запорожці». Серед них єдина в Україні «Таврія» із відкидним верхом, зроблена на ЗАЗі в 1990-х роках. Також вражаючий американський Chevrolet Impala 1973 року з двигуном на 390 кінських сил.

«Родзинкою сьогоднішнього заходу є допрем'єрний показ унікального радянського лімузину ЗІС 110 1953 року. Офіційно його презентуємо під час фестивалю OldСarLаnd, що почнеться 28 квітня», – каже Павло Лозовенко, один із організаторів фестивалю.

Чорний лімузин ЗІС стоїть у центрі виставкового залу. Автомобіль відреставровано із точністю до оригіналу.

«Це розкішний автомобіль для перших осіб Радянського Союзу. Він має гідравлічні склопідйомники, перегородку, що розділяє пасажирів і водія, та багато цікавих функцій, що не мали інші радянські машини. Дизайн автомобіля запозичений в американського Packard», – пояснює він.

Крім цього, в залі – радянські машини 1970–1980-х років. У всіх рекордно малі цифри на одометрах.

«Ці машини – дивовижні знахідки. Завдяки їхнім бережливим власникам ми збережемо ці моделі практично в заводському стані. Наприклад, нещодавно у нас з'явився ИЖ «Комби» з пробігом 13 тисяч кілометрів. Найдовша його поїздка – 200 кілометрів у Київ із Житомира й назад. Колишній господар живе під Житомиром. Дуже любив це авто. Їздив дуже мало. Нерідко читав у машині газети, тому видно, що поріг біля водійських дверей трохи почуханий його палкою», – каже Павло.

У дворі реставраційного центру зібралися любителі ВАЗівської класики – клуб Retro Cars Kyiv. Серед їхніх машин найбільше ВАЗ-2101 та ВАЗ-21011. Деякі екземпляри мають кругле бічне люстерко – свідчення того, що машина із перших партій «Жигулів».

Джерело: Gazeta.ua