Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років

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Одяг та побут мешканців Карпат 1920-х років

Нью-Йоркська публічна бібліотека виклала в загальний доступ більше 670 тисяч зображень

Опубліковані скани тисяч рукописів, карт, фотографій, нотних записів, листівок і безлічі інших зображень.

Серед документів є сканокопія унікального видання «Селянське мистецтво Підкарпатської Русі» про одяг і побут мешканців Карпат. Його видали у 1926 році в Празі, повідомляє report.if.ua.