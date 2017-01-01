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    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років

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    Одяг та побут мешканців Карпат 1920-х років
    Одяг та побут мешканців Карпат 1920-х років

    Нью-Йоркська публічна бібліотека виклала в загальний доступ більше 670 тисяч зображень

    Опубліковані скани тисяч рукописів, карт, фотографій, нотних записів, листівок і безлічі інших зображень.

    Серед документів є сканокопія унікального видання «Селянське мистецтво Підкарпатської Русі» про одяг і побут мешканців Карпат. Його видали у 1926 році в Празі, повідомляє report.if.ua.

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    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років
    Унікальні фотографії одягу та побуту мешканців Карпат 1920-х років

    історія
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