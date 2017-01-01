Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину

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Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко здійснив робочу поїздки на Луганщину

Під час неї глава держави зустрівся з військовослужбовцями однієї з танкових частин, вручив нагороди військовим Збройних Сил України, які брали участь у бойових діях на Донбасі, а також взяв участь в урочистій церемонії вручення реанімобілів і спеціалізованого автотранспорту для медичних закладів області та в урочистому відкритті обласного фізкультурного центру «Олімп», де тренуються українські олімпійці та паралімпійці.

Зокрема, під час зустрічі з військовослужбовцями однієї з танкових частин Порошенко підкреслив, що танкові частини Збройних Сил України відродилися у запеклих боях і є сьогодні головною ударною силою Сухопутних військ.

«Це і наші танкові бригади, і танкові підрозділи у моторизованих бригадах, коли вперше була розповсюджена практика танкових підрозділів в аеромобільних бригадах, яка повністю себе виправдала. На сьогоднішній день кожен український військовий, який боронить українську державу, чітко знає, що коли поруч з ним знаходяться танкісти – перемога забезпечена», - сказав Петро Порошенко.