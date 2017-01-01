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    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину

    • Сьогодні, 12:29
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент Петро Порошенко здійснив робочу поїздки на Луганщину

    Під час неї глава держави зустрівся з військовослужбовцями однієї з танкових частин, вручив нагороди військовим Збройних Сил України, які брали участь у бойових діях на Донбасі, а також взяв участь в урочистій церемонії вручення реанімобілів і спеціалізованого автотранспорту для медичних закладів області та в урочистому відкритті обласного фізкультурного центру «Олімп», де тренуються українські олімпійці та паралімпійці.

    Зокрема, під час зустрічі з військовослужбовцями однієї з танкових частин Порошенко підкреслив, що танкові частини Збройних Сил України відродилися у запеклих боях і є сьогодні головною ударною силою Сухопутних військ.

    «Це і наші танкові бригади, і танкові підрозділи у моторизованих бригадах, коли вперше була розповсюджена практика танкових підрозділів в аеромобільних бригадах, яка повністю себе виправдала. На сьогоднішній день кожен український військовий, який боронить українську державу, чітко знає, що коли поруч з ним знаходяться танкісти – перемога забезпечена», - сказав Петро Порошенко.

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    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину
    Відкриття фізкультурного центру та нагородження бійців ЗСУ. Як Порошенко їздив на Луганщину

    Петро Порошенко ЗСУ Луганщина
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