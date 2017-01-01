Віхи президентства Барака Обами. Фотогалерея

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Барак Обама

4 листопада 2008 року Барака Обаму обрали 44-м президентом США

Сенатор-демократ від штату Іллінойс став першим в історії чорношкірим кандидатом, який виграв президентські вибори. Ця подія привернула увагу цілого світу.

Обама успадкував складний набір проблем від свого попередника, президента Джорджа Буша-молодшого: економіку у найгіршому стані за останнє десятиріччя, війни в Іраку та Афганістані, а міжнародний імідж США був затьмарений політикою «війни з тероризмом».

Ось фото деяких із найважливіших моментів президентства Обами.

Як повідомлялося, більше 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. Республіканець зібрав на проведення церемонії рекордну суму грошей.

Джерело: Радіо Свобода