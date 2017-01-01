Вже четвертий рік мертвий сезон. Нові фото порожніх кримських пляжів
- Сьогодні, 12:07
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«Алупка. Міський пляж готовий до прийому русо-туристо. Шкода, що і вони не приїдуть»
В інтернет виклали фотографії порожніх кримських пляжів.
«Субота, травень, Коктебель. І тиша», - пише у Твіттері користувач RoksolanaToday & Крим.
«Алупка. Міський пляж готовий до прийому русо-туристо. Шкода, що і вони не приїдуть», - підписав він фотографії.
Нагадаємо, народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що у значної частини жителів Криму, які раніше підтримували російську окупацію півострова, зріє невдоволення.
За словами політика, люди, які колись обрали Крим в якості комфортного місця для поселення і підтримували окупацію півострова, на даний момент менш оптимістично оцінюють захоплення Криму Росією.
«Серед таких людей зростає розчарування Росією, але вони не готові ще визнавати свою паскудну роль в її приході на кримську землю. Це ті, за кого у мене голова не болить, вони завжди знайдуть місце, де їм краще. Таких я називаю, вибачте, перекоти-поле», - сказав Чубаров.
Джерело: Gazeta.ua