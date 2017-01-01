Як кістка у горлі. Депутати знову провалили вибори аудитора НАБУ (фото)

Станіслав Груздєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частина нардепів заблокувала трибуну

Народні депутати не затвердили аудитором НАБУ жодного із запропонованих кандидатів: ані Роберта Сторча, ані Найджела Брауна.

Перед голосуванням спікер Веховної Ради Андрій Парубій провів рейтингове голосування, під час якого парламентарі визначалися, чию кандидатуру затверджуватимуть.

Під час рейтингового голосування за Сторча проголосували 178 нардепів, за Брауна – 202 парламентарі. Однак у Раді не знайшлося 226 голосів для затвердження Найджела Брауна аудитором НАБУ. Так, за проголосували лише 200 нардепів.

Нагадаємо, що аудитора за квотою Верховної Ради намагалися обрати вдруге. У четвер, 16 березня, депутати намагалися включити до порядку денного голосування по кандидатурах аудиторів НАБУ, але для прийняття рішення не вистачило голосів.