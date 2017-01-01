  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Як кістка у горлі. Депутати знову провалили вибори аудитора НАБУ (фото)

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 14:12
    • Розсилка

    Частина нардепів заблокувала трибуну

    Народні депутати не затвердили аудитором НАБУ жодного із запропонованих кандидатів: ані Роберта Сторча, ані Найджела Брауна.

    Перед голосуванням спікер Веховної Ради Андрій Парубій провів рейтингове голосування, під час якого парламентарі визначалися, чию кандидатуру затверджуватимуть.

    Під час рейтингового голосування за Сторча проголосували 178 нардепів, за Брауна – 202 парламентарі. Однак у Раді не знайшлося 226 голосів для затвердження Найджела Брауна аудитором НАБУ. Так, за проголосували лише 200 нардепів.

    1 з 28
    на весь екран згорнути
    Олег Ляшко приміряв прем'єрське крісло
    Оксана Продан
    Призидія Верховної Ради
    Оксана Білозір
    Олександры Кужель все фіолетово
    Депутати Народного фронту слухають байки Андрія Іванчука
    Група депутатів, яка підтримує кандидатуру Роберта Сторча, блокувала трибуну
    Юлія Льовочкіна і Ольга Белькова
    Іван Крулько роз'яснює, чому склалася така ситуація
    Сергій Лещенко в центрі подій
    Як кістка у горлі. Депутати знову провалили вибори аудитора НАБУ (фото)
    Ірина Єфремова
    Фракція БПП
    Юрій Бойко зібрав колег на нараду
    Яків Безбах конспектує засідання
    Як кістка у горлі. Депутати знову провалили вибори аудитора НАБУ (фото)
    Голосування за кандидатуру Найджела Брауна
    Сергій Лещенко бере інтерв'ю у Михайла Папієва
    Депутати Опозиційного блоку обговорюють з колегою Надією Савченко результати голосування
    Фракція «Самопоміч»
    Юрій Бойко з колегами по фракції
    Як кістка у горлі. Депутати знову провалили вибори аудитора НАБУ (фото)
    Олександр Вілкул дає вказівки
    Гліб Загорій освоює імідж «буржуя»
    Ігор Мосійчук
    Вадим Кривохатько засумував
    Єгор Соболєв швиденько звітує у Фейсбук
    Як кістка у горлі. Депутати знову провалили вибори аудитора НАБУ (фото)

    Нагадаємо, що аудитора за квотою Верховної Ради намагалися обрати вдруге. У четвер, 16 березня, депутати намагалися включити до порядку денного голосування по кандидатурах аудиторів НАБУ, але для прийняття рішення не вистачило голосів.

    Читайте також
    Андрій Парубій Верховна Рада НАБУ корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ