Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея

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Будинок знаходиться в 40 кілометрах від Манхеттена. Значну частину території займають галявини і сади

У США продається будинок за 100 мільйони доларів.

Його збудував Тамір Сапір на острові Лонг-Айленд у штаті Нью-йорк. Територія усіх угідь займає 32 тисячі квадратних метрів.

Чоловік емігрував з Радянського Союзу, а саме з Грузії. Перед тим як розбагатіти на нерухомості, він працював таксистом.

Потім відкрив магазин електроніки, де обслуговували в першу чергу російських клієнтів. Потім Тамір налагодив постачання електроніки для нафтових компаній. Зароблені гроші він вкладав у нерухомість і до 2002 року став мільярдером.

Тамір Сапір помер в 2014 році. Нинішній власник маєтку купив його в 2013 році за 15,9 мільйона доларів, але так і не в'їхав туди. Зараз він знову продається уже за 100 мільйони.

Будинок знаходиться в 40 кілометрах від Манхеттена. Значну частину території займають галявини і сади. Головний будинок багато разів удосконалювали. Пізніше до нього додали ще два гостьових. Зараз там 18 спалень.

Головний вхід в будинок - золоті двері. На кухні - скляний дах з вітражами і кам'яна підлога, два холодильника і стіл з робочою поверхнею і духовкою посередині. Ванні кімнати оброблені склом і мармуром. Навколо будинку знаходяться тераси, оброблені каменем і оніксом, ляпіс-блакиттю, агатом і малахітом.

У головному будинку розташовується танцювальний зал (зал для урочистостей), перукарня, винний льох, зал для ракетбол, тренажерний зал, спа-центр, сауна, басейни і двоповерховий ляльковий будиночок. В інших будівлях є боулінг, казино і тир. На задньому дворі ростуть вікові дерева. Через всю територію маєтку простяглися три саду - японський, англійський і розарій. За головним будинком і садом знаходиться басейн. На приватному пірсі можна залишити яхту довжиною 60 метрів.

Джерело: Gazeta.ua