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    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея

    • Сьогодні, 10:35
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    Будинок знаходиться в 40 кілометрах від Манхеттена. Значну частину території займають галявини і сади

    У США продається будинок за 100 мільйони доларів.

    Його збудував Тамір Сапір на острові Лонг-Айленд у штаті Нью-йорк. Територія усіх угідь займає 32 тисячі квадратних метрів.

    Чоловік емігрував з Радянського Союзу, а саме з Грузії. Перед тим як розбагатіти на нерухомості, він працював таксистом.

    Потім відкрив магазин електроніки, де обслуговували в першу чергу російських клієнтів. Потім Тамір налагодив постачання електроніки для нафтових компаній. Зароблені гроші він вкладав у нерухомість і до 2002 року став мільярдером.

    Тамір Сапір помер в 2014 році. Нинішній власник маєтку купив його в 2013 році за 15,9 мільйона доларів, але так і не в'їхав туди. Зараз він знову продається уже за 100 мільйони.

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    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея
    Як виглядає будинок, який коштує 100 мільйонів доларів. Фотогалерея

    Будинок знаходиться в 40 кілометрах від Манхеттена. Значну частину території займають галявини і сади. Головний будинок багато разів удосконалювали. Пізніше до нього додали ще два гостьових. Зараз там 18 спалень.

    Головний вхід в будинок - золоті двері. На кухні - скляний дах з вітражами і кам'яна підлога, два холодильника і стіл з робочою поверхнею і духовкою посередині. Ванні кімнати оброблені склом і мармуром. Навколо будинку знаходяться тераси, оброблені каменем і оніксом, ляпіс-блакиттю, агатом і малахітом.

    У головному будинку розташовується танцювальний зал (зал для урочистостей), перукарня, винний льох, зал для ракетбол, тренажерний зал, спа-центр, сауна, басейни і двоповерховий ляльковий будиночок. В інших будівлях є боулінг, казино і тир. На задньому дворі ростуть вікові дерева. Через всю територію маєтку простяглися три саду - японський, англійський і розарій. За головним будинком і садом знаходиться басейн. На приватному пірсі можна залишити яхту довжиною 60 метрів.

    Джерело: Gazeta.ua

    США
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