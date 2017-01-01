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    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту

    • Сьогодні, 12:35
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    Їй всього 19. Ось уже три роки вона ходить у статусі майбутньої зірки української легкої атлетики

    Юлія Левченко виросла у спортивній сім'ї. Її тато в молодості займався легкою атлетикою, а мама – бальними танцями.

    У сім років батьки віддали Юлію на художню гімнастику у школу Дерюгіних, але вона зрозуміла, що це не її вид спорту. А знайшла себе дівчина у 13 років у легкій атлетиці.

    «Багато хто цікавиться, чи не занадто пізній вік для початку спортивної кар'єри? У деяких видах спорту це справді так, але тільки не в легкій атлетиці. У стрибки у висоту мене можна сказати підібрали... просто на уроці фізкультури», – згадує Левченко.

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    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Призери Белграда-2017. Чемпіонка Айрін Палшіте з Литви, срібний призер іспанка Рут Бетія і українка Юлія Левченко
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту
    Фото: xsport
    Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту

    Своїй стрункості красуня завдячує генам і не обмежує себе в різних смачних спокусах.

    Цього року на зимовому чемпіонаті Європи в Сербії 19-річна спортсменка змогла завоювати бронзову медаль, яка стала для неї першою в кар'єрі на дорослих офіційних змаганнях у складі збірної України. У фіналі в Белграді Левченко встановила особистий рекорд, здолавши планку висотою 1 м 94 см.

    У літньому сезоні 2016 року Левченко також встановила особистий рекорд – 1 м 95 см, виграла бронзову медаль чемпіонату світу серед юніорів та була відібрана на Олімпійські ігри, де не змогла вийти у фінал. Одним з найяскравіших досягнень Юлі стала перемога на Юнацьких олімпійських іграх – 2014 в Нанкіні.

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