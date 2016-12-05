Залишки снігу та коти на сонці: фоторепортаж із лютневої Одеси

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Фото: Думская

Майже весняні фото південної Пальміри

Весна майже пришла в Одесу – в місті залишились лише невеликі снігові купи, а вуличні коти вийшли на сонце, щоб погрітись.

Крижаний покрив на відкритих ділянках Одеської затоки зник, залишивши лише невеликі «острови», але бухти порту досі покриті крижаними полями.

Вуличні коти вийшли зі своїх зимових притулків, щоб погріти лапи і хвіст. Завдяки теплому полуденного сонцю, камені трохи нагріваються, і коти вже можуть проміряти про літо.

Про зиму на вулицях міста говорять лише невеликі снігові купи, які з кожним днем зменшуються в розмірах.