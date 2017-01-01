Бюджетний «безвіз». Як дешево і з комфортом дістатися Європи

Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Петро Порошенко та його дружина Марина Порошенко

Подорожі в Європу коштують не так дорого, як багатьом здається. Дістатися до країн ЄС за невеликі гроші можна навіть на літаку

За пару тижнів в Україну прийде літо, а разом з ним і безвізовий режим з Європейським Союзом. Тим, хто пропустив останні новини, нагадаємо: Рада Європи схвалила «безвіз» для українців. Відповідний документи підписаний учора, 17 травня. Фактично ж кордони «відкриються» в ніч на 11 червня (через 20 днів після підписання). Більш детальну інформацію ви знайдете в нашому матеріалі про те, як буде працювати безвізовий режим для України.

Багато скептиків продовжують твердити: цінність скасування віз невелика, тому що поїздки в Європу – задоволення недешеве. Але чи так це насправді? Щоб відповісти на це питання, «Главком» вивчив всі сполучення України з Європою. І, як виявилося, дістатися до деяких європейських міст можна недорого і при цьому з комфортом. А якщо планувати поїздку заздалегідь, то подорожувати дешево можна навіть завдяки авіасполученню.

Причому відсутність потрібного вам міста в числі «бюджетних» пунктів призначення - теж не є проблемою. Недорогі і зручні способи пересування існують і всередині Європи. Більш того, перельоти всередині ЄС часто дешевші, ніжвнутрішньоукраїнські, наприклад, з Києва або Львова.

Бюджетні перельоти

Як правило, подорожі на літаку – задоволення для українців не з дешевих. Але в нашій країні вже є кілька авіакомпаній, у яких можна знайти відносно недорогі квитки. Так, наприклад, на сайті WizzAir «Главкому» вдалося відшукати перельоти, ціна на які стартує від 260 гривень.

Ще один перевізник, що дозволяє недорого полетіти на Захіж, - ірландський лоукостRyanair. Найдешевше компанія продає квитки на рейс зі Львова до Берліна - 28 євро (близько 810 гривень). А переліт, наприклад, з Києва в Стокгольм обійдеться в 35 євро (1010 гривень). Щоправда на рейси цієї компанії доведеться почекати до вересня.

Головний мінус дешевих перельотів - кількість «бюджетних» місць обмежена. Тому, як правило, дешево квитки можна купити тільки заздалегідь. Наприклад, WizzAir пропонує полетіти зі Львова до Вроцлава за 269 гривень. Але в травні настільки дешевих квитків вже немає. А в червні вони доступні лише один день. Та ж картина і в липні.

Куди літають «лоукости» з України

Наземний транспорт

Потрапити до Європи недорого можна також на поїзді або автобусі. Залізницею з Києва є можливість бюджетно відправитися в Перемишль (в розкладі «Укрзалізниці» - Пшемисль). Ціни на квитки стартують з 406 гривень. Якщо ж їхати на тому ж потязі, але зі Львова, то дістатися до польського міста можна і зовсім за 172 гривні.

До багатьох польських міст можна доїхати і на автобусі. Наприклад, квиток з Києва до Варшави можна купити за 600 гривень. Зі Львова - за 350.

Як дешево дістатися до міст, з якими Україна не має сполучення

В Європі дуже розвинені авіаперевезення і працює багато бюджетних авіакомпаній. Перерахувати всі їхні рейси просто неможливо. Для пошуку дешевих авіаквитків треба використовувати спеціальні онлайн-сервіси, які моніторять всі авіалінії і допоможуть знайти найдешевші квитки. Для прикладу – сервіс Skyscanner.

Найкращий спосіб знайти бюджетні напрямки для подорожей всередині Європи - вибирати тільки точку вильоту. Припустимо ми дісталися з України до Варшави і хочемо полетіти ще куди-небудь.

В поле відправлення вказуємо Варшаву, а в поле призначення вибираємо опцію «всюди». Вище пошукового рядка ставимо галочку «в один кінець» і вибираємо потрібну дату. Натискаємо «пошук рейсів», після чого система видає нам найдешевші рейси з Варшави в обраний нами день.

Ми обрали дату 20 червня 2017 року. І ось що у нас вийшло.

Важливо відзначити, що Skyscanner – далеко не єдиний сервіс для пошуку авіаквитків. Ви також можете скористатися, наприклад, Momondo. Причому обидва сайти мають український інтерфейс. І навіть порахують вам ціну квитка в гривнях.