Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Петро Порошенко та прем’єр Володимир Гройсман

Які новації обіцяні громадянам у 2017 році

Цей рік обіцяє стати по-справжньому новим. У 2017-му набувають чинності закони, які так чи інакше торкнуться всіх українців. Студент ви чи пенсіонер, бізнесмен чи найманий робітник – обов'язково відчуєте на собі «покращення», які приготували народу нагорі.

Підвищення мінімальної зарплати

У 2017-му мінімальна зарплата зросте вдвічі. В бюджеті на цей рік «мінімалку» заклали на рівні 3200 гривень. Хоча на руки українці отримають лише 2500. А ось ще сім сотень, за підрахунками віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, піде на сплату податків.

Хоча раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевняв: з 1 січня 2017 року українці не отримуватимуть менше, ніж 3200 гривень.

«Ми пропонуємо, щоб у 2017 році мінімальна заробітна плата в країні дорівнювала 3200 грн. Ми забезпечимо в країні дворазове збільшення мінімальної заробітної плати. Це означає, що з 1 січня 2017 року жоден українець не буде отримувати менше 3200 грн. Це стосується і державного, і недержавного секторів», – заявив прем'єр у жовтні минулого року.

Де візьмуться гроші на нові зарплати – невідомо. Ані прем’єр, ані міністр фінансів не змогли пояснити джерела своєї щедрості. Дещо пізніше Гройсман наполягав на тому, що уряд збирається виводити бізнес з тіні. І це дозволить збирати більше податків.

Не знають поки що де взяти гроші й експерти. Але, незважаючи на це, голова Нацбанку Валерія Гонтарева запевнила, що джерела фінансування таки знайдуться і друкарський станок НБУ вмикати не збирається.

Частину студентів позбавлять стипендій. Іншим підвищать

З 2017 року частина студентів залишиться без стипендії. За підрахунками Профспілки працівників освіти й науки України, йдеться про півмільйона учнів. А ось ті, хто таки залишиться зі стипендією, отримуватимуть більше. Принаймні в уряді обіцяють, що виплати підвищать у середньому на 33,4%. Наприклад, у вищих навчальних закладах звичайна стипендія буде 1100 гривень (зараз – 825), підвищена – 1600 гривень (зараз – 935).

Як розповіла міністр освіти Лілія Гриневич, планується, що з 2017 року стипендію отримають не всі студенти з усередненою четвіркою за підсумками сесії, а лише ті, хто займе вищі місця в рейтингу відмінників і хорошистів, складеному ВНЗ або коледжем. У МОН передбачають, що на місце в рейтингу на 90% впливатимуть підсумки іспитів та заліків, а на 10% – наукова робота, громадська діяльність і спортивні успіхи учнів.

«Це абсолютно новий підхід, кожен ВНЗ розробить свої критерії для складання рейтингу, які затвердить учена рада з обов'язковим погодженням з органами студентського самоврядування», – пояснила Гриневич.

Світло подорожчає

У березні на українців чекає чергове здороження електроенергії. Якщо ви споживаєте менше 100 кВт•год. на місяць, то для вас ціна зросте до 90 копійок за кіловат-годину. Якщо ж «спалюєте» більш ніж «сотню», ваша ціна – 1,68 гривні за кіловат-годину.

Для того, щоб зрозуміти, наскільки зростуть тарифи, – порівняльна таблиця.

Тарифи на електроенергію (грн/кВт•год)

Тариф (кВт•год/міс.) Чинний З березня 2017 року До 100 0,714 0,9 Від 100 до 600 1,29 1,68 Від 600 1,64 1,68

Детальніше про чинні тарифи на електроенергію в Україні ви можете дізнатися зі статті «Главкома» «Нові тарифи на світло. Скільки доведеться платити за електроенергію».

Кращі дороги

У 2017-му на будівництво та ремонт доріг «Укравтодор» має отримати 29,2 млрд гривень. Це приблизно у два рази більше, ніж минулого року.

«До запланованого бюджету «Укравтодору» у 14,2 млрд грн народними депутатами проголосовано ще додаткових 15 млрд грн, як і обіцяли президент, прем'єр-міністр та керівники парламентських фракцій коаліції. Митний експеримент зі скерування 50% від перевищення надходжень від митниці на автошляхи поширено на всі області», – так прокоментував ще у грудні фінансування доріг Володимир Омелян, міністр інфраструктури.

Щоправда, міністр дещо забіг наперед, коли розказував про гроші на дороги. По-перше, в остаточному варіанті документу запланований бюджет «Укравтодору» зріз до 14,9 мільярдів. А ось додаткові гроші зовсім не прописані. Отримати їх Міністерство інфраструктури зможе тільки після випуску державних облігацій. До того ж, ще потрібно буде вносити поправки до закону про бюджет на 2017 рік.

Пенсійна реформа

У липні Міністерство фінансів обіцяє запровадити нову пенсійну систему – накопичувальну. Це означає, що починаючи з цього року українці, скоріш за все, вже самі собі відкладатимуть на старість.

Як це буде працювати? З 1 липня 2017 року, за задумом уряду, з зарплат українців, яким ще немає 35 років, почнуть відраховувати кошти до спеціального фонду. До того ж з їхніх зарплат збиратимуть податки і на теперішніх пенсіонерів.

Вся ця схема описана в проекті закону, який ще має ухвалити Верховна Рада. Але зважаючи на те, що на пенсійній реформі наполягає МВФ, документ, напевно, проголосують найближчим часом.

Ціни на ліки мають знизитися

У листопаді минулого року Кабмін схвалив введення референтних цін на ліки. Це означає, що у 2017-му максимальна ціна на ліки не може перевищувати ціни на ці ж препарати в сусідніх державах.

«Наші рішення дадуть змогу вдвічі знизити ціни на ліки, а хронічно хворим – на астму та діабет – відшкодувати витрати», – запевняв тоді Володимир Гройсман. Він наголосив, що Кабмін жорстко реагуватиме на спроби протидіяти цій реформі з боку фармацевтичної галузі.

«Якщо хтось гратиме з українськими громадянами у дефіцит ліків, я не ганятимуся за всіма, я знайду одного – найбільшого – і зроблю так, щоб він відчув, що не поважати українських громадян не можна. Для цього у нас є дуже багато інструментів різних», – заявив прем'єр.

Стаціонарний зв’язок подорожчає

На подорожчання стаціонарного зв’язку чекати не доведеться. «Укртелеком», який контролює Рінат Ахметов, підвищив ціни вже з 1 січня. Вартість телефонних розмов для юридичних осіб зросла в межах 18,5–22,9%.

А ось зростання тарифів на послуги телефонії для населення у 2017 році в середньому становитиме 8%.

У повідомленні компанії також зазначається, що оператор змінить для підприємців вартість дзвінків на деякі міжнародні напрямки і вартість користування тарифними планами послуги «Інтернет від «Укртелекому».

Зросте ціна на залізничні квитки

У 2017 році «Укрзалізниця» планує підвищити тарифи на проїзд на 34%. Підвищення планують провести в два етапи: на початку і в кінці 2017 року по 16%.

«Зміна тарифу збільшить вартість проїзду в середньому лише на 19,4%. Також із січня 2017 року на 10% зміниться вартість проїзду у вагонах 1-го і 2-го класів поїздів Інтерсіті+», – пояснили в «Укрзалізниці».





Як зміняться ціни на залізничні квитки

Ще торік новий керівник УЗ ВойцехБалчун запевнив: на квитках можна буде зекономити. «Ми плануємо ввести знижки на міжнародні перевезення, щоб стимулювати зростання пасажиропотоку. Залежно від напрямку, знижки досягатимуть 60%», – заявив Балчун.

«Фізиків» змусять платити більше

З 1 січня окремі категорії фізичних осіб, що зареєстровані як підприємці, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок понад 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.

Раніше підприємець, оформлений як ФОПівець, сплачував 5-відсотковий податок та єдиний соціальний внесок лише тоді, коли мав якісь доходи. Якщо ж руху коштів не було, то й платити нічого не доводилось. Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.

А ось у новому році всі ФОПівці другої та третьої груп оподаткування мають платити в державну казну 704 гривні щомісяця. Навіть якщо не ведуть підприємницької діяльності.

У школах можуть ввести 12-річну освіту

У 2017 році в Україні можуть запровадити 12-річну шкільну освіту. Але це станеться лише у тому разі, якщо приймуть проект закону «Про освіту», який зараз готується вже до другого читання.

Законопроект передбачає, що повна середня освіта триватиме 12 років і складатиметься з:

початкової освіти тривалістю 4 роки;

базової середньої освіти тривалістю 5 років;

профільної середньої освіти, як триватиме 3 роки.

Якщо документ таки проголосують, то перші випускники 12-річки з'являться в Україні у 2029 році.

Бажання збільшити термін шкільного навчання в міністерстві пояснюють тим, що 12-річна освіта є в більшості європейських країн.

Цей рік обіцяє стати по-справжньому новим. У 2017-му набувають чинності закони, які так чи інакше торкнуться всіх українців. Студент ви чи пенсіонер, бізнесмен чи найманий робітник – обов'язково відчуєте на собі «покращення», які приготували народу нагорі.