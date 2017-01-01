Енергетична безпорадність Гройсмана. Чому уряд передумав вводити надзвичайний стан

Наталка Прудка



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Про пастку, в яку себе загнало керівництво країни

Влада розгублено відстрочила запровадження надзвичайного стану в об’єднаній енергосистемі України. Хоча ще напередодні анонсувала такий вимушений захід, пояснюючи його необхідність колапсом, що насувається через блокаду поставок вугілля з окупованої території Донбасу. Нагадаємо, блокування торгівлі з бойовиками почалося три тижні тому, з того часу антрацит не надходить на теплові електростанції на контрольованій Києвом території.

Через інтенсивне використання запасів вугілля на ТЕС та відсутність його поповнення «з коліс», за кілька тижнів в Україні буде запроваджено віялові відключення споживачів. Це – найпростіший спосіб скорочення споживання антрациту. Але у такому разі міста – супутники ТЕС залишаться без теплопостачання. Такою буде розплата простих українців за дії влади, яка протягом останніх трьох років не забезпечила повну енергетичну незалежність окупованих територій.

«Через два тижні ми зіткнемося з проблемою покриття пікових навантажень в енергосистемі», – пояснив керівник Мінпаливенерго Ігор Насалик на урядовому Антикризовому штабі 13 лютого. Урядовець повідомив про необхідність запровадження ручного управління енергосистемою. Та через відсутність комплексного бачення, яким чином вирулювати з цієї складної ситуації, обіцяного рішення уряд так і не ухвалив. Тим часом високопосадовці активно коментують ситуацію у ЗМІ, маніпулюючи інформацією про ціни на міжнародних ринках енергоносіїв та відсутність альтернативи паливу з окупованих територій.

Фейки від Гройсмана, який «лето красное пропел»

Тут потрібно нагадати, що для генеруючих компаній було створено досить привабливі умови для закупівлі антрациту з Південно-Африканської Республіки, Австралії чи Китаю. Та вони зумисне проігнорували цю можливість. У квітні 2016-го державний регулятор запровадив формулу ціни на електроенергію, яка враховувала вартість вугілля у порту Роттердама плюс його доставку в Україну. Генеруючим компаніям це дозволило купувати вугілля на досить вигідних умовах, адже навесні попит на нього був низьким, а тому ціна була вдвічі нижчою, ніж зараз. Але такий бонус за гроші споживачів було використано лише з метою наживи власників енергокомпаній. Вони вирішили схитрувати, зробивши ставку на значно дешевший антрацит з окупованої території. Звісно, ці всі оборудки з респектабельною вивіскою «Роттердам плюс» прикривали високопосадовці.

Тепер досить дивно звучать спростування прем’єра Володимира Гройсмана, який несподівано вирішив «внести ясність» у методику розрахунку тарифу на електроенергію. «Я чую, що в тарифі закладено «Роттердам плюс». Але це не так, тому що вугілля в Роттердамі коштує 3 тисячі гривень за тонну, а в тарифі закладено 1,73 тис. Це фейк, який намагаються нав’язати українській громаді».

Але наймолодший за всю історію України голова уряду чомусь забуває, що ціну на антрацит саме 1,73 тис. грн (тобто $68) за тонну, заклали навесні 2016 року. І саме тоді потрібно було робити запаси на зиму за рахунок імпорту. Звісно, що взимку за такою ціною його не купиш – паливо справді стало вдвічі дорожчим! А де тепер узяти вдвічі більше коштів – питання, на яке немає відповіді у державних керманичів.

Фінансовий зашморг

Для негайної організації імпорту антрациту з ПАР тепер дійсно знадобляться додаткові кошти, які не передбачені в тарифі на електроенергію для ТЕС. А де їх брати, якщо борги ДП «Енергоринок» перед генеруючими компаніями вже сягнули 28,7 млрд грн (за рік зросли на 3,6 млрд грн), а загальний борг споживачів за електроенергію – 26,9 млрд (за рік зріс на 5,7 млрд грн)? І що цікаво, головні боржники – вугільна галузь, ЖКГ і населення.

«І це при тому, що кредитні ресурси теплової генерації вже досягли 6,5 млрд грн. Але в січні-лютому потрібно повернути Ощадбанку 2 млрд грн. Потрібно повністю припинити безоплатний відпуск електроенергії», – ділиться з «Главкомом» колишній заступник міністра енергетики з питань економіки Юрій Саква.

Не виключено, що саме фінансовий голод став однією з причин, чому уряд відстрочив запровадження надзвичайного стану в об’єднаній енергосистемі. Не витримує жодної критики й чинний енергетичний баланс на 2017 рік, ухвалений керівником Мінпаливенерго всупереч вимогам до такого документа.

Вигаданий енергобаланс?

У чинному енергобалансі взагалі відсутня деталізована інформація, яка б вносила ясність, скільки коштів буде зібрано зі споживачів електроенергії за чинних тарифів, скільки додаткових коштів, тобто кредитів, потрібно залучити і з яких джерел. Яка ціна вугілля закладена в цей енергобаланс, яка буде ціна на електроенергію. Без належного енергобалансу сяк-так вдавалося прожити три роки – востаннє повноцінний документ було ухвалено в 2014 році (його підписав тодішній міністр Юрій Продан). А потім, схоже, щоб приховати тіньові вугільно-енергетичні оборудки, два роки поспіль галузь жила взагалі без цього документа, а в 2017-му міністр ухвалив документ з такою назвою, але по суті це фейковий папірець.

Відсутність повноцінного енергобалансу позбавляє можливості керівників галузі знайти якомога оптимальніший вихід з ситуації, коли ТЕС, що працюють на антрациті, опинилися на межі зупинки. Звісно, що тепер потрібно активніше завантажити станції, які спалюють газове вугілля (взагалі в Україні 14 ТЕС, і половина з них працює на газовому вугіллі).

«Газові ТЕС можуть повністю забрати на себе всю потужність, але їх готовність незрозуміла. Скільки на цих ТЕС є вугілля – невідомо, адже балансу немає. Щоб зрозуміти, скільки всього знадобиться газового вугілля, скільки його видобуватимуть шахти ДТЕК, а скільки доведеться купити, можливо, в Польщі – для цього треба мати повноцінний енергобаланс. А так ніхто не знає, де і скільки вугілля можна придбати», – каже Юрій Саква.

Виходить, що керівництво галузі загнало себе в пастку, з якої тепер не може вибратись. Через відсутність балансу у керівництва немає розуміння того, що потрібно робити для забезпечення надійної роботи електроенергетики в умовах блокади. А це може призвести до цілковитого безладу в галузі через неправильні рішення.

Надзвичайні заходи

Щодоби ТЕС спалюють у середньому 40 тис. тонн антрациту, а щомісяця – 1,2 млн, тоді як на станціях залишилося лише 842 тис. тонн. Залишки запасів на різних ТЕС істотно відрізняються – у когось їх вистачить лише на 14 днів, хтось протримається довше. Покрити дефіцит швидко не вдасться, адже вугілля з ПАР можна доправити за 55–80 днів, а коштів для цього немає. Тому долати кризу планують за рахунок знеструмлення споживачів.

«Для обмеження споживання електроенергії буде застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Тільки введення надзвичайного стану дозволяє НЕК «Укренерго» за диспетчерською командою в будь-який час зупиняти, зменшувати або збільшувати генерацію ТЕС в енергомережі. Інших законних інструментів для регулювання навантаження станції – залежно від наявності вугілля – не існує», – повідомив керівник «Укренерго» Владислав Ковальчук 13 лютого на засіданні Антикризового енергетичного штабу.

Завдяки оперативним заходам планується розтягнути кризовий період у середньому з 30 до 45 днів. Частину проблем компенсує атомна енергетика – після планового ремонту підключать до мережі третій енергоблок Рівненської АЕС. «Нині в роботі 13 енергоблоків АЕС, вони виробляють 57% електроенергії. З 17 лютого запрацює третій енергоблок РАЕС», – повідомив на нараді генеральний інспектор НАЕК «Енергоатом» Данко Білей.

Але атомна енергетика працює в базовому режимі, тому не може покривати добові пікові навантаження в енергосистемі. Відсутній також резерв потужностей ТЕС, що працюють на газовому вугіллі. «Хочу спростувати, що є профіцит потужностей ТЕС газової групи – ми їх повністю завантажили – для них газове вугілля закуповували в Польщі», – зазначив Ігор Насалик, акцентуючи увагу на необхідності запровадження віялових відключень.

Крім обмеження енергоспоживання в регіонах України, будуть ще й проблеми з теплопостачанням – у першу чергу це відчують такі великі міста, як Харків, Київ, Чернігів, Краматорськ та Черкаси, тобто міста, де ТЕЦ працюють на вугіллі.

Урядові крісла захиталися

У парламенті вже заговорили про відставку міністра Ігоря Насалика. «Ми впевнені, що у міністра енергетики, як і міністра тимчасово окупованих територій (Вадима Черниша. – «Главком»), серйозні проблеми. У них конфлікт інтересів не на користь Україні… Вже зареєстровано постанову, і ми звернулися до парламенту з пропозицією відставки міністра тимчасово окупованих територій, будемо також обговорювати відставку міністра енергетики», – повідомила пресі заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд, наголошуючи, що Україна не повинна залежати від поставок вугілля з окупованих територій.

Критична маса проблем галузі набирає обертів. Надзвичайний стан в енергетиці настав і без рішення уряду, який виявився безпорадним. А от чи зазнає галузь докорінних змін після штучно створених випробовувань – відповідь знають ті, хто керує корупційними схемами з владного олімпу.