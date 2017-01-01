Хто очолить Національну поліцію? Досьє на всіх кандидатів

Фаворитами конкурсу вважаються Аброськін, Головін, Князєв та Бушуєв

Місце голови Національної поліції звільнилось у листопаді минулого року, коли у відставку пішла Хатія Деканоїдзе. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проявив добру волю і виставив вакантне місце на конкурс. Для призначення нового керівника це було не обов’язково - законодавство не передбачає відбору в даному випадку. Та міністр запевнив, що конкурс треба, бо головний поліцейський країни має отримати довіру.

Конкурсна комісія запрацювала швидко. 24 січня усі кандидати пройшли тестування, і вже сьогодні була оприлюднена «десятка» щасливчиків. Їх на наступному тижні чекає останнє випробовування - інтерв’ю. Незважаючи на такий відбір, деякі політики та експерти переконують, що результати конкурсу заздалегідь відомі. Народний депутат Ігор Луценко, наприклад, запевняє, що у підсумку переможець буде влаштовувати Авакова, який би ніколи не погодився на нелояльну людину. Та й колишня керівниця поліції Хатія Деканоїдзе щойно пішовши з посади в інтерв’ю «Главкому» визнала, що бути незалежним керівником Нацполіції в Україні важко.

Про конкурс та комісію

«Конструкція» консультативної відбіркової комісії була також запропонована міністром. В неї входять шестеро осіб: троє - громадяни інших країн, троє - українці, що представляють громадянське суспільство та медіа.

Хто обирає главу Нацполіції

Мікаел Люнгбю - данський правозахисник, експерт з верховенства права в проекті «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» Ради Європи. Має багатолітній досвід роботи на посадах прокурора, шефа поліції та заступника голови Данської служби безпеки. Працював для Євросоюзу та інших міжнародних організацій головним радником в Албанії, політичним радником у Судані, експертом з верховенства права в Іраку, головою групи з оцінки ситуації у Південній Африці.

Джозеф МакАллістер - консультант програми допомоги уряду Канади в підготовці кадрів поліції (РТАР). Відставний ветеран Канадської королівської кінної поліції. Працював на локальному та міжнародному рівнях у всіх сферах поліцейської діяльності.

Джон Монтаніо - старший радник з питань права офісу Програмі ІСІТАП в Україні, який консультував правоохоронні органи Литви, Таїланду, Індонезії та України. Має багаторічний досвід роботи в правоохоронних органах США.

Євген Захаров - засновник Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи.

Роман Романов - директор програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».

Віталій Портніков - журналіст, ведучий.

Заяви на конкурс подали 70 людей. Та до участі було допущено лише 64. Серед базових вимог до претендентів: повна вища юридична освіта, не менше семи років стажу в галузі права та не менше 5 років управлінського досвіду. Незважаючи на попередні публічні заяви, депутати Верховної Ради Мустафа Найєм (БПП) та Ігор Мосійчук (Радикальна партія), резюме яких би не відповідало зазначеним вимогам, заявки на участь у конкурсі так і не подали. Хоча і серед 64 кандидатів вистачало таких, що не були юристами чи не мали відповідного досвіду роботи. Тож, врешті список скоротився до 46 людей.

Вони, власне, і були запрошені на тестування на знання законодавства, яке проходило 24 січня. Проте на цей екзамен прийшло вже 43 людини. Троє передумали. При чому, серед них, кого вважали вірогідними претендентами на перемогу. Мова про начальника Головного управління поліції в Києві Андрія Крищенка та виконувача обов’язків голови Нацполіції Вадима Трояна. Останнього Хатія Деканоїдзе у розмові з «Главкомом» називала несамостійною людиною. «Він дуже сильно залежить від міністра», - зазначала колишній шеф Національної поліції.

Троян пояснив своє рішення тим, що комісія уважно порахувала його стаж роботи у галузі права і запросила довідку про сферу діяльності в одній з приватних компаній, де він працював. «Я не стану готувати таку довідку, - зазначив Троян. - Голова поліції повинен бути абсолютно легітимним, таким, що відповідає всім вимогам Закону - без поправок, дописувань та натяжок... Мені не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критерії конкурсу». Крищенко ж зійшов з дистанції через «трагічні події на Київщині», очевидно, маючи на увазі перестрілку у Княжичах.

Про відмову від участі у конкурсі повідомив і керівник Головного управління Нацполіції у Чернігівські області Едуард Альохін, пояснивши це рішенням продовжити роботу зі своєму колективом і в регіоні, де він зможе принести максимальну користь.

Центральний апарат Нацполіції на тестуванні представили заступник голови відомства Костянтин Бушуєв та начальник департаменту карного розшуку Сергій Князєв. Також у ньому взяли участь начальники поліції Чернівецької області - Сергій Пілігрим, Одеської області - Дмитро Головін, голова поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін та інші.

Як тестували майбутнього начальника Нацполіції

General Skill Test (тестування), як зазначав член комісії Євген Захаров, вимірює рівень загального інтелекту кандидата, він не вимагає жодних спеціальних знань, які виходять за межі шкільної програми. Тест визначає здатність до логічного та аналітичного мислення, вербального мислення, абстрактного мислення, побудови причинно-наслідкових зв’язків. Він складається з 60 питань, на які треба відповісти протягом 90 хвилин. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал, отже, максимальний результат, якого можна досягти – 60 балів. Цей тест проходили всі, хто брав участь у конкурсі під час створення патрульної поліції, та співробітники МВС під час атестації. Тоді тест вважався зданим задовільно, якщо результат був не менше 25 балів.

Менше 30 балів набрали 14 кандидатів, від 30 до 39 – 13, від 40 до 49 – 12, 50 і більше – 4. Молодші кандидати здали тест в середньому краще, ніж старші, цивільні – адвокати та юристи, що працюють в бізнесі – краще, ніж працівники поліції та колишні міліціонери.

За результатом розгляду резюме, мотиваційних листів та результатів тестування, комісія шляхом голосування визначила десятку здобувачів для проходження співбесіди.

10 головних претендентів

Аброськін В'ячеслав Васильович

Антоненко Леонід Васильович

Берладін Олександр Анатолійович

Бушуєв Костянтин Володимирович

Вишневський Андрій Володимирович

Гіренко Вадим В'ячеславович

Головін Дмитро Валерійович

Князєв Сергій Миколайович

Людкевич Станіслав Генріхович

Шевчук Олексій Анатолійович

Та фаворитами конкурсу вважаються четверо: Аброськін, Головін, Князєв та Бушуєв. «Главком» розбирався, чому саме ці кандидати мають більше шансів посісти місце очільника Національної поліції.

Хто з поліції?

Дмитро Головін, керівник поліції Одеської області

Дмитро Головін

Призначений у листопаді керівником Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін за останні два роки зібрав переконливе портфоліо разом із орденом «За мужність» III ступеню, який йому вручав особисто Арсен Аваков. Нагородженню передувала історія із голлівудським присмаком, що трапилася близько двох років тому в Одесі. Як писали ЗМІ, тоді Головін особисто умовив злочинця відпустити взятих у заручниці жінок та обміняти їх на себе. Після цього, опинившись у стані полоненого, поліцейський переконав чоловіка здатися поліції. На той час Головін займав посаду керівника кримінальної міліції області. Згодом він встиг спробувати свої сили також на посадах в.о. керівника поліції у столичній області та начальника карного розшуку Нацполіції.

Стрімка кар’єра за часів Авакова супроводжувалась схвальними відгуками на адресу Головіна з боку оточення керівника МВС. Його вихваляли теперішній керівник Нацполіції Вадим Троян та радник міністра Зорян Шкіряк. Про те, що зазвичай непублічний провоохоронець має серйозні наміри щодо кар’єрного злету, може свідчити й нещодавнє інтерв’ю. Напередодні фіналу конкурсу він спілкувався з одеським виданням «Думская».

З огляду на впевнений поступ, навряд чи стануть проблемою колишні професійні зв`язки. Нагадаємо, Головін потрапив до Одеси з Криму п’ять років тому, отримавши посаду керівника управління по боротьбі з наркотрафіком. У портове місто він переїхав разом із своїм шефом – Сергієм Резніковим, екс-керівником міліції півострова, який з 2012 року почав керувати міліцією Одеською області. Як писали ЗМІ, під час Євромайдану, у грудні 2013 року, саме Резніков нагороджував бійців «Беркута» , які брали участь в розгоні Євромайдану в Києві 30 листопада.

В’ячеслав Аброськін, керівник поліції Донецької області





В’ячеслав Аброськін

Високі шанси має генерал В`ячеслав Аброськін, начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області. У ЗМІ його вже називали ключовим кандидатом. Для таких прогнозів є кілька підстав. Аброськін очолює поліцію області із найбільш складною криміногенною ситуацією і сотнями незаповнених вакансій в обласній поліції. Мовляв, він зміг впоратися там, де не змогли б інші його колеги. Приблизно так говорив про нього рік тому в інтерв’ю Арсен Аваков. «Я дуже радий, що нарешті вдалося знайти потрібну людину. Аброськін - начальник обласної міліції - дуже жорсткий і чіткий керівник, який нічого не боїться і постійно на передовій», - запевняв глава МВС. Водночас, чи потрібна владному керівнику міністерства така особа в кріслі голови Національної поліції – велике питання. Адже саме через наявність власного бачення діяльності та розвитку Національної поліції, яке відрізнялося від бачення Арсена Авакова, минулої осені пішла з посади Деканоїдзе.

Нагадаємо, що раніше Аброськін працював заступником начальника управління внутрішніх справ Севастополя. Та після анексії Криму лишив його і деякий час працював на посаду заступника начальника Департаменту карного розшуку. Більшу частину часу він проводив в зоні АТО і на нинішню посаду був призначений 8 листопада 2014 року.

Останні дні в ЗМІ тільки і мусується, що подальше призначення Аброськіна на посаду головного поліцейського країни вже вирішене. Та тут постає питання: ким замінити його в прифронтовому регіоні?

Сергій Князєв, начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції

Сергій Князєв

Генерал Князєв навряд чи стане жалітися на кар’єрні переміщення в часи Авакова. Півроку тому поліцейський отримав генеральські погони, а восени його представили особовому складу в якості нового начальника карного розшуку Нацполіції.

До цього він очолював поліцію Рівненської області, імовірно, найбільш проблемну після східних регіонів, де наразі триває антитерористична операція. Як відомо, за останні три роки західний регіон уславився кількома гучними збройними конфліктами, в тому числі, проти поліції - на бурштинових «плантаціях». До речі, в Рівне Князєв перейшов саме після вдалої операції із затримання контрабанди бурштину вартістю 200 млн гривень на початку минулого року. Тоді він очолював поліцію Закарпатської області. Раніше керував кримінальною міліцією у Білій Церкві, очолював карний розшук у Київській області.

Окремо «Главком» з`ясував, що сім років тому його повний тезка - Князєв Сергій Миколайович - вимагав через суд від МВС надати йому статус «учасника бойових дій» за участь у спецопераціях силових структур СРСР на території Азербайджанської республіки та Нагірного Карабаху наприкінці 80-х років. На підтвердження цього факту ФСБ РФ навіть надіслало йому необхідні документи.

Разом з тим, виглядають дещо дивним інші аргументи, які Князєв наводив для отримання статусу учасника бойових дій. Так, він вказав, що у 2010 році «був старшим робочої групи по взаємодії УКР ГУ та ГУМНС України в Київській області із проведення робіт з виявлення, знешкодження, знищення вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни» на присадибній ділянці одного з мешканців столичної області.

Костянтин Бушуєв, заступник голови Національної поліції

Костянтин Бушуєв

Бушуєв нині займає посаду заступника голови Національної поліції.Це вже четвертий діючий представник поліції - претендент на перемогу. Хоч шансів у нього, на перший погляд, і менше, ніж у визе згаданих кандидатів.

В органах внутрішніх справ він з 1995 року. В 2000 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, пізніше - Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». Під час служби в органах внутрішніх справ займав різні посади, в тому числі, в Головному штабі МВС та управлінні транспортної міліції України. В 2015 році брав участь в АТО у складі зведених сил МВС. В грудні того ж року був призначений заступником Деканоїдзе і став керувати апаратом Національної поліції. До його компетенції входили, в тому числі, кадрові питання.

Цікаво, що коли МВС керував ще Віталій Захарченко, Бушуєв працював в Головному штабі, де був заступником начальника інспекторського управління. Зараз він є одним з головних лобістів збільшення фінансування Нацполіції, збільшення її чисельності та створення дорожньої поліції, яка, за його словами, має запрацювати вже з літа цього року.

Кандидати зі сторони

І наступних претендетів, що потрапили до «десятки», шансів очолити відомство менше. Проте увійти в «трійку», яку буде подавати комісія Авакову для кінцевого вибору, хтось з них може.

Леонід Антонєнко

Леонід Антонєнко

Зараз Антонєнко є депутатом Київради від «Самопомочі», очолює комісію з питань власності. Він - корпоративний юрист: з 2000 року працював в різних юридичних фірмах: «АНК», «Астерс», «Саєнко, Харенко». З січня по вересень 2015 року займав посаду директора департаменту реєстраційних питань і ліцензування Національного банку. Щоправда, в НБУ він не затримався - звільнився, зробивши заяву про ігнорування запропонованих ним реформ. Антонєнко зазначив, що Нацбанк зловживає своїм правом реєстрації укладених угод. В жовтні 2015 року Леонід був обраний до Київради.

Олександр Берладін

Олександр Берладін

Берладін займає посаду начальника договірного відділу - заступника начальника юридичної служби ТОВ «Промтоварний ринок». Власне, це той самий відомий ринок на 7-му кілометрі в Одесі. За даними ряду ЗМІ, кандидат є сином відставного генерала міліції та багаторічного директора все цього ж ринку Анатолія Берладіна.

Андрій Вишневський

Андрій Вишневський

Біолог за першою освітою всередині нульових закінчив Київський університет права при Інституті держави і права ім. Корецького. Згодом працював радником держсекретаря Кабінету міністрів та начальника Головного управління державної служби. Потім очолив Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, а з 2008 року був призначений заступником начальника Головного управління Держслужби із правової роботи. Потім він став директором Центру правової реформи та законопроектних робіт при Міністерстві юстиції, а з 2012 року очолює новостворений Координаційний центр з надання правової допомоги.

Станіслав Людкевич

Станіслав Людкевич

Людкевич є гендиректором «Інвестиційної групи Інеко». Раніше працював в холдингу VAB, де керував юридичною службою. Окрім цього, Людкевич був директором по роботі з проблемними активами VAB-банку і запустив в банк колекторський бізнес. В минулому році брав участь у конкурсі на посаду голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами. І в грудні навіть подавав позов проти конкурсної комісії по відбору голови агентства та вимагав недопущення до конкурсу нині вже очільника агентства Антона Янчука.

Також з реєстру судових рішень відомо, що з Людкевичем судиться з «Всеукраїнським Акціонерним банком», вимагаючи повернути кредитний борг.

Вадим Гіренко

Вадим Гіренко

Гіренко - перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури №6. Його дружина – Олена Гіренко – засновник компанії «Прецедент консалтинг». Ця фірма зареєстрована у Києві з 2014 року, але також має «тезку» у Сімферополі. Кримська «Прецедент консалтинг» зареєстрована за російським законодавством і наразі активно бере участь у судових процесах в РФ.

Олексій Шевчук

Олексій Шевчук

Директор ТОВ «Юридичне агентство «Шевчук та партнери». Один із його найбільш відомих клієнтів - екс-заступник губернатора Дніпропетровської області Геннадій Корбан, якого звинувачують у низці кримінальних злочинів. Шевчук балотувався на місцевих виборах у Києві в 2015 році від партії «Спільна дія». Нагадаємо лідером цієї політсили є адвокат Тетяна Монтян, яка також відома своєю дружбою із лідерами ОРДЛО. У 2014 році – Шевчук балотувався від політичної партії «Мерітократична партія України». Минулого року Шевчук претендував на голови Національного антикорупційного бюро.

Що далі?

Інтерв’ю з кандидатами відбудуться в період з 30 січня по 3 лютого (два інтерв’ю на день тривалістю до трьох годин кожне). Постфактум кандидати будуть отримувати певну кількість балів від кожного члена комісії. За сумою цих балів, а також рейтингом, який кандидати отримуватимуть від членів комісії в цілому, будуть визначені три кращі претенденти. Як зазначив напередодні проведення інтерв’ю Євген Захаров, комісія планує оприлюднити результати вже 6 лютого.

Певна загроза полягає в тому, що рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер. І теоретично ані міністр, ані уряд можуть до нього не дослухатися. Та в комісії вважають цей ризик мінімальним, бо в інакшому випадку, вважають, не було доцільним, власне, створювати цю комісію.

Катерина Пешко, Федір Орищук, «Главком»