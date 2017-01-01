Конкурс на посаду керівника Національної поліції: комісія назвала 10 кандидатів

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Наступним етапом конкурсу стануть інтерв’ю, які відбудуться в період з 30 січня по 3 лютого

Комісія з відбору глави Нацполіції визначила 10 кандидатів, допущених до наступного етапу конкурсу, повідомляє офіційний сайт відомства.

Наступним етапом конкурсу стануть інтерв’ю, які відбудуться в період з 30 січня по 3 лютого. Про це йшлося сьогодні, 26 січня, на брифінгу за участю членів Консультативної відбіркової комісії з відбору голови Національної поліції України.

За словами секретаря комісії Євгена Захарова, члени комісії шляхом голосування вирішили запросити до наступного етапу – інтерв’ю із претендентами – десятьох кандидатів. Серед них – начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін, керівник поліції Одеської області Дмитро Головін, а також начальник департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Князєв і заступник глави відомства Костянтин Бушуєв.

Список кандидатів:

Аброськін В'ячеслав Васильович

Антоненко Леонід Васильович

Берладін Олександр Анатолійович

Бушуєв Костянтин Володимирович

Вишневський Андрій Володимирович

Гіренко Вадим В'ячеславович

Головін Дмитро Валерійович

Князєв Сергій Миколайович

Людкевич Станіслав Генріхович

Шевчук Олексій Анатолійович

Захаров також повідомив, що комісія затвердила графік проведення інтерв’ю з претендентами. Згідно з цим графіком, інтерв’ю відбуватимуться щодня – по два кандидати на день. Тривалість інтерв’ю – до трьох годин із кожним претендентом. Відтак приблизно 6 лютого члени комісії вже планують подати на розгляд міністра внутрішніх справ кандидатури трьох учасників конкурсу.