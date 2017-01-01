«Зроблено у Росії». Нардеп Святаш став королем автомобільних тендерів у 2016 році

Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Святаш, народний депутат України

Фірми колишнього соратника Януковича – лідери за кількістю виграних тендерів на поставку автотехніки державі

У сфері державних закупівель техніки чергова «перемога». Абсолютним лідером за кількістю виграних «автомобільних» тендерів минулого року стали компанії, близькі до екс-регіонала і чинного народного депутата від «Відродження» Дмитра Святаша. Про це свідчать дані «Вісника державних закупівель» та системи ProZorro, які проаналізував «Главком».

У 2016-му державні структури заплатили фірмам колишнього соратника Віктора Януковича понад 270 мільйонів гривень. До того ж практично всі автомобілі, які бізнесмен-депутат продавав державі торік, зроблені в Росії.

Святаш став найбільшим постачальником російської техніки держорганам України. На частку його компаній минулого року, за підрахунками «Главкома», припало понад 65% виграних тендерів, на яких закуповувалися автомобілі, зібрані в Росії.

Монополія російських автобусів

Якщо вірити статистиці асоціації «Укравтопром», у 2016 році в Україні п'ять підприємств збирали автобуси, включаючи такі великі корпорації, як «Укравто» Таріела Васадзе і «Богдан». Акціонером останньої є давній соратник президента і перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Але, незважаючи на велику кількість вітчизняної продукції, українські чиновники чомусь вважають за краще купувати автобуси, вироблені росіянами, про що свідчать результати більшості тендерів із закупівлі шкільних автобусів.

У 2016 році, за підрахунками «Главкома», представники сфери освіти витратили на техніку для школярів понад 340 мільйонів гривень. З цієї суми як мінімум 226 мільйонів дісталося компаніям АІС і «Радіал-Україна». Обидві не без підстав пов'язуютьіз Дмитром Святашем. І обидві торгують переважно російською технікою. А якщо говорити про автобуси, то в асортименті цих фірм виключно російська продукція.

Іншими словами, з 340 мільйонів гривень, витрачених торік на закупівлю техніки для шкіл, 66,5% чиновники віддали колишньому регіоналу, який торгує автобусами, випущеними країною-агресором.

ВАЗ для поліції

Не так активно, але все ж закуповують у Святаша й російські легковики. Торік бізнесмен продав через тендери «виробів» російського автопрому приблизно на 22 мільйони гривень. На державних тендерах здебільшого користуються попитом «Ниви» й УАЗи, які на сьогодні є найдешевшими позашляховиками в Україні.

Таку техніку, як виявилося,полюбляють поліцейські і медики. Останні вважають за краще купувати Chevrolet Niva – повнопривідні автомобілі, що випускаються під американським брендом у Росії (спільний проект General Motors і «АвтоВАЗу»).

Поліція, як правило, менш перебірлива і купує «Ниви» в класичному ВАЗівському виконанні. Останній відносно великий «поліцейський» тендер виграла «Полтаваавтозапчастина» (входить до структури АІС). Компанія продала поліції охорони в Полтавській області дев'ять російських позашляховиків.

Причому ВАЗівські машини не просто передали, а влаштували урочисту церемонію, на яку за «давньою доброю» російською традицією запросили попа, котрий освятив техніку.

Передача російських «Нив» поліції Полтавщини

За підрахунками «Главкома», лише за часи російської агресії міністерство Арсена Авакова витратило на техніку, випущену в Росії, не менш ніж 65 млн гривень.

Наприклад у 2014 році Національна гвардія, яка входить до складу МВС, закупила 29 російських КамАЗів. Нацгвардійці заплатили росіянам 27,71 млн гривень. До того ж КамАЗи купували без тендера, а за так званою переговорною процедурою. Таку схему закупівель пояснювали терміновістю.

У 2015 році вибір припав на автомобілі ГАЗ – МВС придбало 25 автівок для перевезення затриманих. Автозаки були побудовані на базі ГАЗ-3302 «Газель». Сума контракту становила 11 мільйонів гривень. Спецавтомобілі міністерство замовило у компанії все того ж Дмитра Святаша.

У цілому ж завдяки зусиллям усіх державних структур країни продажі російських автомобілів в Україні в 2016 році через тендери зросли в 2,5 разу.