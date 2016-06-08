Модные малыши: 24 щенка, которых хозяева нарядили в забавные пижамы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во что только не наряжали и чем только не кормили братьев наших меньших.

Буквально вчера, мы нашли в Instagram самого модного кота в мире.

Этот кот позволяет наряжать себя в самые немыслимые наряды, усаживать себя за стол, в корзины, да где только ему не приходилось позировать!

Хозяйка кота ведет свой Инстаграм вот уже почти два года, и за это время она опубликовала более 300 фотографий и видео своего питомца.

Ну а сегодня мы покажем вам серию фотографий щенков в забавных пижамах, которая растопит ваше сердце.

Такие милахи запросто поднимут вам настроение даже в самый хмурый день.