Большие собаки и маленькие дети: 30 трогательных фотографий малышей и их четвероногих друзей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В доме любящего и знающего владельца собака обязательно станет лучшим другом и отличным спутником для ребёнка.

Люди, в которых в детстве была собака, знаю, что забота, которую они дарили своим питомцам, и любовь, которую те отдавали им, не сравнима ни с чем в мире.

В этом обзоре подборка фотографий маленьких (и не очень) детей с большими (и очень большими) собаками.

Джерело: Культурология