Большие собаки и маленькие дети: 30 трогательных фотографий малышей и их четвероногих друзей
- Сьогодні, 07:14
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В доме любящего и знающего владельца собака обязательно станет лучшим другом и отличным спутником для ребёнка.
Люди, в которых в детстве была собака, знаю, что забота, которую они дарили своим питомцам, и любовь, которую те отдавали им, не сравнима ни с чем в мире.
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В этом обзоре подборка фотографий маленьких (и не очень) детей с большими (и очень большими) собаками.
Джерело: Культурология