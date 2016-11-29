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    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами

    • Сьогодні, 12:22
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    Играя парадоксами, сочетая несочетаемые вещи, приправляя их интригой, художник Александр Завалий создает шуточные, а иногда и вовсе грустные работы, главными героями которых становятся коты.

    Вдохновение Александр черпает из окружающего мира, а придуманные им образы рождены безудержной фантазией и воображением.

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    Чаще всего его работы связаны с исторической тематикой, аллегорией и анималистикой, но для достижения более полного выражения художественного замысла он частенько перемешивает жанры. И, несмотря на огромную армию поклонников кото-артов, зачастую его творчество вызывает двоякие чувства. Ведь не каждый день встретишь котов, облаченных в военную форму.

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    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами
    Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами

    Джерело: Культурология

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