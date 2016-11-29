Художник высмеял российских военных, сравнив их с котами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Играя парадоксами, сочетая несочетаемые вещи, приправляя их интригой, художник Александр Завалий создает шуточные, а иногда и вовсе грустные работы, главными героями которых становятся коты.

Вдохновение Александр черпает из окружающего мира, а придуманные им образы рождены безудержной фантазией и воображением.

Чаще всего его работы связаны с исторической тематикой, аллегорией и анималистикой, но для достижения более полного выражения художественного замысла он частенько перемешивает жанры. И, несмотря на огромную армию поклонников кото-артов, зачастую его творчество вызывает двоякие чувства. Ведь не каждый день встретишь котов, облаченных в военную форму.

Джерело: Культурология