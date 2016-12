12 самых интересных украинских музыкальных альбомов 2016 года

2016 год был богат на культурные события.

Не менее богатым он был и на музыкальные альбомы, среди которых место нашлось и как хорошо знакомым, культовым группам, так и новым, доселе неизвестным никому именам.

ДахаБраха – Шлях

Их последний альбом вышел аж в 2010 году, однако эта группа никогда не исчезала с музыкальных горизонтов. ДахаБраха уже давно стали культовыми, живыми классиками, хотя, что характерно для Украины в принципе, они куда более известны на Западе, чем на Родине.

ДахаБраха – это удивительная группа, которая в основном работает с народными мотивами и песнями, часто не только украинскими. Это фолк и этнохаус, который, однако, адекватно переносит давно минувшее старое в текущий момент, сохраняя баланс между своеобразной "классикой" и "современностью".

Вагоновожатые – Стартап Молодость

Хотя это и не полноценный альбом, его релиз для многих стал приятным подарком. Ведь Вагоновожатые стремительно завоевали музыкальное пространство, удачно сочетая драйвовую электронику и сложные, злободневные тексты. Да и сами участники группы давно не новички, хотя именно этот проект образовался недавно.

Вот и "Стартап Молодость" оказался коротким, но наполненным сюжетом и смыслами хитом, который следовало бы прослушать всем хотя бы для ознакомления.

Dakh Daughters – if

Одиозная фрик-кабаре формация, которая своим первым клипом "Rozy/Donbass" наделала шума. 7 девушек, выходцы театра "Дах", всего за 3 года активного существования выпустили наконец студийный альбом.

И хотя все треки уже давно можно было слышать на концертах, альбом – технически – новый, да и не мешает прослушать знакомые песни в студийном качестве.

grisly faye – from far away

Альбом GrislyFaye вышел тихо и незаметно, хотя это очень похоже на саму музыку – усыпляющую и ритмичную, от нее не хочется отрываться на лишние разговоры.

Grisly Faye – это электронные биты в сочетании с нежным женским вокалом в лучших традициях трип-хопа. Здесь также можно услышать IDM, ambient, glitch и другие производные и подобные жанры, которые размывают рамки земного космоса. Лучше просто раз услышать, чем столько раз читать.

Atomic Simao — ECHO

А вот это действительно необычная группа, играющая экспериментальную музыку, которую можно назвать космическим роком и кислотным джазом. Жанры, которые никогда не были особенно популярными, но работа Atomic Simao однозначно заслуживает внимательного прослушивания.

Тем более, что полноценный альбом – это небывалый подарок от этих ребят.

Грибы – Дом На Колесах ч.1

Можно по-разному относиться к творчеству этих ребят, но сложно отрицать феномен, которым они стали. Неожиданно для всех, никому и ничем неизвестная рэп-группа вдруг стала хитом, который звучал отовсюду.

Кто-то называет их качественно продуманным музыкальным проектом, другие – пародией или же калькой на российских коллег, однако пипл, в любом случае, слушает.

SINOPTIK – Interplanet Overdrive

Необычность этой группы заключается в том, что она первая от Украины выиграла The Global Battle Of The Bands, который проходил в Берлине, как лучшая новая рок-группа мира.

Эта команда играет драйвовый стоунер и психоделический рок, что тоже довольно большая редкость для украинской музыкальной сцены, которая претендует на массовую аудиторию.

panivalkova – ДОНТВОРІ

Еще один полностью женский коллектив, который берет просто-таки космической харизмой. Сложно описать их музыку. Это фейерверк веселой, неповторимой музыки трех девушек, которые поют... да о всяком поют, но даже о такой популярной теме как любовь они пишут так, что сначала не понимаешь – а о чем вообще это было только что?

И тем приятнее слушать их треки снова и снова, ища новые оттенки или намеки, наслаждаясь разнообразным звуковым рядом.

Tik Tu – Shuma

Еще одна незаслуженно незамеченная группа, которая очень вовремя выпустила свежий альбом. Музыканты признаются, что альбом готовился несколько лет, и в нем нет проходных песен.

Tik Tu удивит свежестью и необычностью подачи материала. В очередной раз предлагаем просто послушать их музыку и составить свое впечатление.

Оркестр Че – "*****"

Оркестр Че – маги и ветераны украинской сцены. Их музыку давно условно называют арт-роком, потому что творческая деятельность группы стоит выше большинства жанров или классификаций.

Каждый их альбом воспринимается неоднозначно, ведь кому-то нравятся изменения, кто-то в принципе не понимает, что происходит, а другие утверждают, мол, ничего нового. Однако всегда находятся те, новые и старые слушатели, которые искренне наслаждаются новыми треками, какими бы необычными они ни были.

Blooms Corda – GIGOTOSIA

Очень приятно, что место нашлось и для, по определению самих музыкантов, "околофанкового, околоджазового, акустического" альбома. Музыка GIGOTOSIA идеально вписывается в легкое, меланхоличное настроение качественного джаза какого-то породистого фестиваля под открытым небом.

Слушать заснеженными вечерами и греться текстами.

Tape Flakes – Made For Love LP

Стильный и приятный электропоп, который ищет себя в вечных экспериментах со звуком и подачей. Довольно редкий гость: все те космические синтезаторы, гитарные рифы, можно даже позволить сказать спейс-рок.

Рекомендуется всем любителям музыки, под которую можно не просто танцевать, но и внимательно вслушиваться в нее.