Дэвид Бекхэм признался, что никогда не любил Spice Girls



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дэвид и Виктория Бекхэмы женаты уже более 18 лет.

За это время об их отношениях в СМИ появилось множество нелицеприятных фактов, но супруги с каждой кризисной ситуацией справлялись с достоинством.

А недавно Дэвид признался, что совершил много ошибок в браке. Называть каждую из них он, как истинный джентльмен, не стал. Но сообщил, что раньше крайне пренебрежительно относился к творчеству группы Spice Girls и не воспринимал серьезно свою жену в качестве певицы.

Судя по всему, со временем у спортсмена поменялись взгляды, и сейчас он с уважением говорит о песнях английской поп-группы. Кроме того, Бекхэм прокомментировал слухи о том, что они с Викторией якобы уже давно не любят друг друга и не разводятся только из-за имиджа, который скрупулезно создавали в течение 18 лет совместной жизни.

«Разве мы обязаны не расставаться, потому что это бренд? Естественно, нет! Мы живем вместе, потому что любим друг друга и наших замечательных четверых детей. Конечно, мы сталкиваемся и с трудностями, но проходим через них вместе, мы преодолеваем их как одна семья», — отметил Дэвид.

Джерело: graziamagazine.ru