Мэттью Макконахи набрал 25 кг ради роли в «Золоте»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заработав первую известность благодаря съемкам в романтических комедиях, в последние годы Мэттью Макконахи обрел репутацию весьма талантливого драматического актера – и по-прежнему готов идти на любые жертвы ради воплощения нужного образа на экране.

В новом интервью актер признался, что ради роли в своем новом фильме «Золото» набрал 25 килограмм.

47-летний Макконахи полностью отказался от физических нагрузок и перешел на режим крайне нездорового питания, чтобы быстро набрать необходимую массу для роли Кенни Уэллса в «Золоте» - а затем вынужден был столь же быстро худеть ради следующего проекта.

«Набирать вес было легко и приятно – чизбургеры, пиво, все, что душа пожелает», вспоминает Макконахи. «А вот чтобы избавиться от него, я в течение 10 дней практически ничего не ел – просто чтобы запустить процесс».

Резко худеть Мэттью Макконахи приходится не впервые – в свое время для роли в «Далласском клубе покупателей» актер сбросил почти 20 килограммов с риском для собственного здоровья.

Приключенческая драма «Золото» с Макконахи и Брайс Даллас Ховард выходит в прокат 2 марта 2017 и будет соревноваться за зрителей с «Логан: Росомаха».

Джерело: popcornnews