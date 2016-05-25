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    Шоу-біз

    Не «ВИА Грой» единой: экс-участницы шоу «Холостяк» создали свою группу

    • Сьогодні, 06:20
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    После любовного шоу, девушки решили попробовать свои силы в музыке.

    Экс-участницы шоу «Холостяк-7» Александра Гусарчук, Ольга Багирова, а также сестры-близняшки Лера и Яна Ямщиковы, которые не завоевали сердце Дмитрия Черкасова в седьмом сезоне проекта, решили стать певицами. В надежде, что им больше повезет на шоу-бизнесовом поприще, девушки записали песню под названием «Не твоя малышка». Судя по названию, музыкальная композиция посвящена скандальному проекту «Холостяк» и ее главному герою - Дмитрию.




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