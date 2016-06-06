Сколько Ани Лорак зарабатывает на корпоративах в России (документ)

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Ани Лорак

Украинская певица, которая во время российской агрессии, сбежала в Москву, за концерт требует около 40 тыс. евро

За концерт на корпоративе в Сургуте (Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры) певица Ани Лорак в 2014 году просила 38 тыс. 160 евро. Это стало известно из постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда Омска, в котором идет речь о судебной тяжбе между компанией «Запсибинтерстрой» и «Продюсерским центром «Надежда».

Как стало известно из постановления, в декабре 2014 года в Сургутской филармонии должен был состояться концерт Ани Лорак, который заказал «Запсибинтерстрой». В итоге, концерт не состоялся, а контракт между компанией и продюсерским центром Лорак был разорван.

Из судебного постановления стало известно, что в 2014 году Ани Лорак за концерт в российской глубинке просила 38 тыс. 160 евро или 2 млн 400 тыс. рублей.

Напомним, украинская певица Ани Лорак, которая недавно выпустила дуэтную песню с российским рэпером Мотом, похвасталась в сети, что с февраля отправляется в гастрольный тур по городам РФ.

В свою очередь подписчики певицы неоднозначно восприняли такую новость. Ее украинские поклонники ополчились на артистку, что она, несмотря на украино-российский конфликт продолжает выступать в РФ и собирать там престижные награды.

Как ранее сообщалось, петиция о лишении скандальной певицы Светланы Лободы гражданства и звание заслуженной артистки Украины уже набрала 1285 подписей из 25 тыс. необходимых. В петиции отмечается, что только во время новогодних праздников артистка семь раз выступила в Российской Федерации, а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами. Согласно информации украинских СМИ, за прошедший год Лобода на гастролях в РФ заработала $ 1,2 миллиона.