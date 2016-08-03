Вязание, пинг-понг и футбол: чем увлекаются знаменитости?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем, и многие современные актеры доказывают правдивость этого выражения.

Они не только играют в фильмах, сериалах или театральных постановках, но также находят время на увлечения, которые порой очень удивляют их поклонников.

Игра на губной гармошке, пинг-понг или вязание? Звезды кино действительно умеют выбирать оригинальные и неожиданные хобби.

Джерело: BigPicture