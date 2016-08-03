Вязание, пинг-понг и футбол: чем увлекаются знаменитости?
- Сьогодні, 08:13
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Говорят, что талантливый человек талантлив во всем, и многие современные актеры доказывают правдивость этого выражения.
Они не только играют в фильмах, сериалах или театральных постановках, но также находят время на увлечения, которые порой очень удивляют их поклонников.
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Джерело: BigPicture