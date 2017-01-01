Російська пропаганда через лідерів думок ширить міф про «безкровну» анексію Криму

Прес-конференція

Учасники: Гаяна Юксель, Різа Шевкієв



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Фото з відкритих джерел

Російська Федерація через ЗМІ та лідерів громадської думки розкручує черговий міф про «непролиту» кров під час окупаційних дій в АР Крим. Ця тема як тренд далі обігрується Росією на міжнародних майданчиках. Про це розповіла Гаяна Юксель, член Меджлісу кримськотатарського народу, директор ІА «Кримські новини» (QHA).

«Зараз Російська Федерація через ЗМІ транслює велику кількість політичних і культурологічних міфів про Крим, які потім як тренд обігруються нею на міжнародних майданчиках», - говорить Юксель.

Член Меджлісу нагадала, що першою цивільною жертвою окупантів став кримський татарин Решат Аметов, якого викрали та закатували на смерть.

Першими загиблими серед українських військових були прапорщик Какурін, якого 18 березня 2014 року вбили під час штурму військової частини, а 6 квітня 2014 року російські «зелені чоловічки» впритул розстріляли майора Карачевського у його помешканні.

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Запрошені гості: Гаяна Юксель, член Меджлісу кримськотатарського народу, директор ІА «Кримські новини» (QHA), Різа Шевкієв, член Меджлісу кримськотатарського народу.