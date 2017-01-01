«Динамо» ледь не забуло Ярмоленка в аеропорту
- Сьогодні, 15:39
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Футболіст затримався, роздаючи автографи
Вчора ввечері київське «Динамо» прибуло до Харкова на фінал Кубка України проти «Шахтаря». У харківському аеропорту стався курйозний епізод: делегація київського клубу ледь не забула свого лідера Андрія Ярмоленка, інформує канал «Футбол 1».
Ярмоленко роздавав автографи, а решта футболістів вже встигла зайняти свої місця в клубному автобусі. Відсутність головного бомбардира команди помітили не відразу.
Автобус вже закривав двері і готовий був набрати хід. Але футболіст в останній момент встиг заскочити у салон.
Нагадаємо, що матч «Шахтар» – «Динамо» відбудеться сьогодні, початок о 21:00.
Джерело: Футбол