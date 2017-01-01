  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Динамо» ледь не забуло Ярмоленка в аеропорту

    • Сьогодні, 15:39
    • Розсилка

    Футболіст затримався, роздаючи автографи

    Вчора ввечері київське  «Динамо» прибуло до Харкова на фінал Кубка України проти  «Шахтаря». У харківському аеропорту стався курйозний епізод: делегація київського клубу ледь не забула свого лідера Андрія Ярмоленка, інформує канал  «Футбол 1».

    Ярмоленко роздавав автографи, а решта футболістів вже встигла зайняти свої місця в клубному автобусі. Відсутність головного бомбардира команди помітили не відразу.

    Автобус вже закривав двері і готовий був набрати хід. Але футболіст в останній момент встиг заскочити у салон.

    Нагадаємо, що матч  «Шахтар» «Динамо» відбудеться сьогодні, початок о 21:00.

    Джерело: Футбол

    футбол Кубок України «Динамо» «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ