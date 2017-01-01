Легкоатлетичний вік-енд: українці перемагали і встановлювали лондонські нормативи

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Наші спортсмени боролися за перемоги і нормативи на чемпіонаті світу

Доки в Україні святкували Святу Трійцю, у різних куточках Європи наші легкоатлети боролися за перемоги і нормативи на чемпіонаті світу (4–13 червня, Лондон). Пропонуємо вам короткий огляд міжнародних турнірів за їхньою участю.

Прага (Чехія), 5 червня. Ольга Ляхова перемогла з бігу на 800 метрів, виконавши норматив на чемпіонат світу. Її час – 2.00,75 хв. У секторі для метання молота Ірина Новожилова посіла шосте місце (66,25 м).

Тарту (Естонія), 4 червня. Яна Качур відсвяткувала подвійну перемогу – з бігу на 100 і 200 метрів. 100-метрівку вона подолала за 11,84 с, а вдвічі довшу дистанцію – за 23,83 с. Владислав Чепурний був четвертим з бігу на 100 метрів серед чоловіків (11,02 с).

Марсель (Франція), 3 червня. Ольга Земляк не мала рівних на дистанції 400 метрів. Вона перемогла з часом 51,74 с і підтвердила норматив на чемпіонат світу. Вікторія Ткачук фінішувала другою з бігу на 400 метрів з бар’єрами (56,91 с), а Наталія Семенова посіла таку ж сходинку з метання диска (59,92 м).

Руслана Цихоцька була шостою з потрійного стрибка (13,51 м). Тамара Твердоступ у ролі пейсмейкера привела до перемоги з бігу на 1500 метрів кенійку Неллі Джепкосгей (4.06,37 хв), а ефіопку Тайє Фанту, яка фінішувала другою, до найкращого результату сезону у світі серед атлеток віком до 20 років (4.06,93 хв).

Будапешт (Угорщина), 3-4 червня. Українці Владислав Аршинник (2,12 м) і Вадим Кравчук (2,10 м) оформили переможний дубль у секторі для стрибків у висоту. У цій же дисципліні, але у змаганнях жінок, перемогла також наша спортсменка, Анна Пилявець (1,74 м), а Анастасія Матвійок замкнула першу трійку (1,71 м). Віталій Капітанець фінішував четвертим з бігу на 3000 метрів з перешкодами (9.07,75 хв). Андрій Гусар став четвертим з потрійного стрибка (14,60 м).

Ополе (Польща), 3 червня. Сергій Слісенко став другим зі стрибків у висоту у групі В. 2,13 м, показані Сергієм, стали його найкращим результатом у кар’єрі на змаганнях просто неба.

Іннсбрук (Австрія), 2 червня. Кристина Гришутина стала другою зі стрибків у довжину (6,31 м).

Андухар (Іспанія), 2 червня. Сестри Бризгіни показали однаковий час з бігу на 200 метрів (23,85 с), і лише фотофініш визначив, хто ж був швидшим. Анастасія Бризгіна стала другою, а Єлизавета посіла третє місце. Вікторія Кащеєва фінішувала восьмою (25,13 с). Сергій Смелик був третім з бігу на 100 метрів (10,42 с).

Четверті місця посіли Ганна Гацько-Федусова (метання списа, 53,91 м) і Тетяна Пташкіна (потрійний стрибок, 12,46 м). На дистанції 800 метрів Лілія Лобанова фінішувала сьомою (2.06,17 хв), а Олена Сідорська – восьмою (2.06,48 хв). Вікторія Погорєльська була восьмою з бігу на 5000 метрів (15.49,35 хв).

Бидгощ, (Польща), 2 червня. Анна Плотіцина виграла дистанцію 100 метрів з бар’єрами, на тисячні долі секунди випередивши американку Кайлу Барбер. Обидві атлетки подолали дистанцію за 12,94 с, але, на жаль, нормативом на чемпіонат світу цей результат вважатися не може, оскільки швидкість вітру (+2,5 м /с) перевищувала допустимі норми. Олена Яновська за підсумком двох забігів стала дев’ятою (13,52 с).

Юлія Чумаченко стала переможницею змагань зі стрибків у висоту (1,89 м).

Євген Гуцол був четвертим у своєму забігу на 400 метрів і п’ятим за підсумком двох (46,70 с). Денис Нечипоренко фінішував сьомим з бігу на 400 метрів з бар’єрами (51,93 с). Другим у своєму забігу на 110 метрів з бар’єрами і сьомим за підсумком двох став Богдан Чорномаз (14,08 с – особистий рекорд).

Джерело: Федерація легкої атлетики України