6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто жалітися на свої проблеми

6 червня відзначається День журналіста в Україні, Всесвітній день трансплантології, Всесвітній день тетрісу та День кінотеатру просто неба. Віряни вшановують пам’ять преподобного Висаріона.

День журналіста

Щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Це професійне свято працівників засобів масової інформації було засноване Указом президента України від 25 травня 1994 року на честь прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів.

В українських національних традиціях повага до публічного слова завжди була високою. Попри це, журналістика на території України виникла значно пізніше, ніж в країнах Європи. Це пов’язано зі специфічними політичними умовами, адже Україна довго не мала державності, а її територія була розділеною між кількома імперіями.

Провісниками власне української преси історики вважають друковані видання середини XVII століття – так звані «універсали» Війська Запорізького часів гетьманства Івана Виговського. Крім указів і законів, ці видання містили й останні новини. Проте вже на початку XVIII століття вийшов указ Петра I із забороною друкувати будь-що українською мовою, тому про розвиток журналістики в Україні ще довго не йшлося.

Першим вітчизняним виданням з проукраїнським напрямком став харківський журнал «Український вісник». Видання містило новини, статті з етнографії, історії та географії України, переклади й літературні твори, був навіть розділ листування з читачами. У 1825-му, через чотири роки існування, цей журнал було закрито імперською цензурою.

Всесвітній день трансплантології

Всесвітній день трансплантології (World Transplant Day) відзначається щорічно 6 червня, щоб привернути увагу до важливості донорства та трансплантації органів. Цей день є даниною пам’яті донорам органів та їхнім сім’ям за їхній самовідданий акт дарування життя іншим. Він також привертає увагу до глобальної нестачі органів і підкреслює необхідність збільшення донорства органів для порятунку життів.

Всесвітній день тетрісу

У 1984 році 6 червня радянський програміст Олексій Пажитнов вигадав комп’ютерну версію гри. Колишній співробітник Обчислювального центру Академії наук СРСР у той час працював над вирішенням набагато складнішої задачі – створення штучного інтелекту та програм розпізнавання мовлення. Перший варіант гри був написаний Олексієм Пажитновим мовою програмування Паскаль спеціально для комп’ютера «Електроніка-60».

День кінотеатру просто неба

6 червня відзначається День кінотеатру просто неба. У 1933 році було відкрито перший кінотеатр у США спеціально для автомобілістів – drive-in-movies. Любителі подорожей на власному авто отримали змогу провести вільний час за переглядом цікавого фільму просто неба. Такий кінотеатр заснував Річард Холлінгсхед. Пізніше подібні заклади виникли у багатьох американських містах.

Простий менеджер з продажів машин в автосалонах Whiz Auto Products реалізував цікаву ідею, але спочатку він доклав багато зусиль, щоб апробувати новий експеримент удома. Річард винайшов оптимальний варіант встановлення екрана таким чином, що його було видно з будь-якого місця майданчика. 6 серпня 1932 року Холлінгсхед відвідав патентне бюро, аби офіційно закріпити авторські права на свій винахід. 16 травня 1933 року патент за номером №1909537 було видано на 17 років. Тепер без дозволу автора заборонялося відкривати аналогічні кінотеатри.

Яке сьогодні релігійне свято

6 червня в церковному календарі – День пам'яті преподобного Висаріона. Про ранні роки життя Висаріона відомо небагато. Він народився в заможній родині, але обрав шлях духовного подвигу, відмовившись від земних благ.

Відомий своєю надзвичайною аскезою. Він прагнув до максимальної простоти та убогості, часто мандрував пустелею, не маючи постійного місця проживання. Його одяг був мінімалістичним, і він часто постував, відмовляючись від їжі і води на тривалий час.

Висаріон проводив багато часу в молитві, шукаючи духовного спілкування з Богом. Завдяки своїй глибокій вірі і молитвам він отримав дар чудотворення. Згідно з переказами, він здійснив багато чудес, зокрема зцілював хворих і допомагав тим, хто цього потребував. Був наставником для багатьох монахів та мирян, які шукали духовної мудрості та настанов.

Що не можна робити цього дня

Не можна ображатися і ображати.

Забороняється викидати залишки їжі зі столу.

Не варто вирушати у далекі подорожі.

Краще не жалітися на свої проблеми.

Народні прикмети

Якщо вітер дме зі сходу, то літо буде дощовим.

Якщо ввечері багато жуків літає, то буде гарна погода.

Ясна погода – до великого урожаю.

Почути як кричать перепілки – піде дощ.

Пам’ятні події 6 червня

1654 – шведська королева Христина I зреклася свого престолу на користь двоюрідного брата Карла Густава та прийняла католицизм.

1683 – в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей.

1762 – під час Семирічної війни британські війська розпочали облогу Гавани.

1832 – початок Червневого повстання в Парижі.

1882 – ньюйорківець Генрі Сілі (англ. Henry W. Seeley) запатентував електричну праску.

1925 – Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію «Chrysler».

1933 – у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля.

1944 – в Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції.

1981 – зареєстровано перших хворих на СНІД.

1990 – Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви.

1991 – Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову.

2017 – під час громадянської війни в Сирії почалась битва за Ракку, в ході якої Сирійські демократичні сили (SDF) вибили з міста угрупування «Ісламської Держави».

2023 – окупаційні російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС в ході російсько-української війни.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Георгій, Лук'ян, Ростислав, Софія, Юліана.