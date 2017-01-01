14-річна українка вийшла у півфінал юніорського Australian Open
- Сьогодні, 09:59
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Марта Костюк в Австралії обігрує більш старших суперниць14-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії серед юніорів.
У чвертьфінальному матчі киянка, посіяна під 11 номером, за 51 хвилину обіграла 16-річну представницю Тайваню Еньшуо Ліан - 6: 3, 6: 1.
За вихід у фінал Костюк посперечається з 17-річною російською тенісисткою Єлизаветою Рибакіною (16).
Джерело: segodnya.ua