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    14-річна українка вийшла у півфінал юніорського Australian Open

    • Сьогодні, 09:59
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    Марта Костюк в Австралії обігрує більш старших суперниць

    14-річна українська тенісистка Марта Костюк  вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії серед юніорів.

    У чвертьфінальному матчі киянка, посіяна під 11 номером, за 51 хвилину обіграла 16-річну представницю Тайваню Еньшуо Ліан - 6: 3, 6: 1.

    За вихід у фінал Костюк посперечається з 17-річною російською тенісисткою Єлизаветою Рибакіною (16).

    Джерело: segodnya.ua

    теніс
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