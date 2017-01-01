17-19 березня в Києві відбудеться «Кубок Дерюгіної»

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Престижний турнір буде приурочений до ювілею легендарного тренера Альбіни Дерюгіної

17-19 березня столичний Палац спорту приймає міжнародні змагання з художньої гімнастики.

Одне з найбільш яскравих і масштабних спортивних шоу має славну історію і традиції - в 2017-му році «Кубок Дерюгіної» відбудеться вже в 22-й раз. Цієї весни престижний турнір буде приурочений до ювілею легендарного тренера, Героя України, президента Федерації гімнастики України Альбіни Дерюгіної, якій виповнюється 85 років!

Крім змагальної програми, в якій візьмуть участь провідні гімнастки зі всього світу, глядачі побачать масштабне гала-виставу із залученням відомих артистів і неймовірні за красою постановки авторства Ірини Дерюгіної і Іриши Блохіною.

Творчий задум і політ фантазії підкреслять сучасні декорації і новаторські технології, якими здивує глядачів зал головної спортивної арени України.

Після тріумфального виступу Анни Різатдінової на Олімпіаді 2016, Україна переживає справжній гімнастичний бум - тисячі талановитих дівчаток мріють повторити успіх нашої чарівної грації. З огляду на це, в 2017-м на «Кубку Дерюгіної» вперше відбудеться юніорський турнір, який грає важливу роль для залучення дітей та популяризації цього виду спорту.