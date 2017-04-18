Американський сенатор вимагає у ФІФА відібрати ЧС в Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У США вимагають забрати в Росії мундіаль

Американський сенатор Річард Блюменталь вважає, що Росію треба позбавити права проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році.

«Я сподіваюся, що мій лист про позбавлення права проведення чемпіонату світу підтримають кращі люди з ФІФА. Але при необхідності я готовий робити подальші кроки для просування цієї ідеї. Право проведення чемпіонату світу – більше ніж просто символічний жест. Це як нагорода для Росії. Вона дозволяє Путіну бути великою людиною на світовій сцені і підтримує його его», - розповів Блюменталь