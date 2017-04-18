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    Американський сенатор вимагає у ФІФА відібрати ЧС в Росії

    • Сьогодні, 19:14
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    У США вимагають забрати в Росії мундіаль

    Американський сенатор Річард Блюменталь вважає, що Росію треба позбавити права проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році.
    Про це повідомляє News 8.

    «Я сподіваюся, що мій лист про позбавлення права проведення чемпіонату світу підтримають кращі люди з ФІФА. Але при необхідності я готовий робити подальші кроки для просування цієї ідеї. Право проведення чемпіонату світу – більше ніж просто символічний жест. Це як нагорода для Росії. Вона дозволяє Путіну бути великою людиною на світовій сцені і підтримує його его», - розповів Блюменталь

    Ми вже повідомляли, що ФІФА не може знайти спонсорів на російський мундіаль.
    Росія футбол ФІФА чемпіонат світу
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