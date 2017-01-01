Американського спортсмена-мільярдера Тайгера Вудса затримано за водіння в нетверезому стані

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Легенда світового гольфу провів у поліцейському відділку сім годин

Знаменитий американський гольфіст Тайгер Вудс заарештований у Флориді за водіння автомобіля в нетверезому стані. Про це повідомляє WPTV. Співробітники поліції затримали Вудса близько третьої години ночі за місцевим часом. Його звільнили з-під варти о 10:50, він провів у відділку понад сім годин. Про покарання, яке загрожує Вудсу, поки що не повідомляється.

Вудс — 14-разовий переможець турнірів серії «Мейджор» (найпрестижніші змагання в чоловічому гольфі) і поступається за цим показником лише Джеку Ніклаусу, в активі якого 18 титулів. У 2009 році Вудс став першим в історії спортсменом-мільярдером. За останні кілька років гольфіст переніс три операції на хребті. 24 травня він написав у соцмережах, що остання операція позбавила його жахливого болю і що він уже давно не почувався так добре. « Я хочу грати в гольф на професійному рівні, але я не будую жодних планів. Я не зможу нормально повертатися ще два-три місяці. Тепер вся моя увага спрямована на реабілітацію і на те, щоб слідувати всім рекомендаціям лікарів», - написав Вудс.

Джерело: УНІАН