Андрій Шевченко: У роздягальні Лобановський сказав два слова: «Зняли рейтузи»

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Тренер збірної України згадує легендарного наставника «Динамо»

Сьогодні – 15 років, як з нами немає Валерія Васильовича Лобановського.

Згадує про великого тренера нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко.





- Для багатьох, і для мене в тому числі, він більше, ніж тренер.

Це людина, яка дала нам путівку в життя.

Наставник, який навчив нас по-справжньому розуміти, що таке професіоналізм, що таке ставлення до тієї справи, якою ти займаєшся, що таке правильний аналіз своєї гри, – каже Шевченко.

- Найбільш запам'ятовуються стали ті моменти, які відбувалися вже після того, як я перейшов до Мілана.

Була у нас така традиція: коли я прилітав на матчі збірної, мене завжди чекала в аеропорту машина, яку посилав за мною Лобановський.

Насамперед я їхав на базу, піднімався до нього в номер, і ми по кілька годин там розмовляли.





Тренер не розминався ні з чим, його, повторюся, цікавило абсолютно все.

Хто б що не говорив, але у нього було бажання виїхати і спробувати себе в зарубіжному клубі.

Стримував, мені здається, один момент – незнання мови.





Валерій Васильович рідко підвищував голос.

Він взагалі ніколи не кричав, ні з ким не з'ясовував стосунків, до нього була величезна повага з усіх боків.

Навіть не повага, а щось більше – це важко передати словами.

Установки на гру були завжди різноманітними.

Нам ніколи не пояснювали ті базові речі, які ми як абетку знали з тренувального процесу.

Всі вимоги були добре відомі – хто не розумів, той не грав.

Суть установки зводилася до того, щоб налаштувати команду, завести її.

Лобановський завжди знаходив для цього потрібні слова, і ці слова діяли.





Мені добре запам'ятався епізод в перерві переможного матчу Ліги чемпіонів проти грецького « Панатінаїкоса » .

Ми програли перший тайм.

А на вулиці був сильний мороз , по-моєму, сім градусів, і ми всі вийшли в термобілизні.

Заходимо в роздягальню, дивимося на Лобановського, чекаємо коректив, а він сказав два слова: « Зняли рейтузи » .

Більше нічого не говорив.

По грі – взагалі ні слова.

Джерело: Сегодня